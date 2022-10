Om de wereldbevolking te voeden, kan stikstofgebruik lokaal veilig omhoog

Overmatig stikstofgebruik is een bedreiging voor natuur wereldwijd, maar regionaal is er ook ruimte voor juist intensiever gebruik van stikstofverbindingen door de landbouw. Een hogere stikstofbemesting is bijvoorbeeld mogelijk in sub-Sahara-Afrika, in Midden- en Zuid-Amerika en in Zuidoost-Azië. Dit is bovendien nodig om genoeg voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking. Dat tonen Nederlandse onderzoekers aan, met een studie die woensdag in Nature is verschenen.

Intensievere bemesting met stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH 3 ) in de landbouw leidt doorgaans tot een hogere voedselproductie, maar overvloedig gebruik gaat vaak ten koste van natuur en drinkwaterkwaliteit. Dat komt doordat er meer stikstof wordt aangeboden dan de voedselgewassen kunnen opnemen. De stikstofverbindingen lekken vervolgens weg naar de omgeving waardoor daar onder meer de bodem verzuurt en er giftige algen gaan bloeien. Veel plantensoorten die gewend zijn aan kleine hoeveelheden beschikbare stikstof verdwijnen, omdat ze eruit worden geconcurreerd door een beperkt aantal snelgroeiende soorten (zoals brandnetel en pijpenstrootje) die juist welvaren bij hoge concentraties stikstof. In veel delen van de wereld speelt dit probleem, ook in Nederland.

In sommige delen van de wereld is het gebruik van mest nog aan de lage kant

Eerder toonden groepen wetenschappers aan dat een veilige ‘planetaire grens’ is overschreden: de mensheid zou ongeveer twee keer zoveel stikstof gebruiken als de aarde aankan. Maar die wetenschappers keken onvoldoende naar regionale verschillen, stellen de onderzoekers van Wageningen University and Research en het Planbureau voor de Leefomgeving nu. Sommige ecosystemen zijn minder gevoelig voor veel stikstof, terwijl andere juist kwetsbaar zijn. En in sommige delen van de wereld is het gebruik van stikstofhoudende mest nog aan de lage kant.

De onderzoekers beschrijven een waaier aan maatregelen die ervoor kan zorgen dat de wereldbevolking gevoed kan worden zonder stikstofgrenzen te overschrijden. Het belangrijkste is een efficiënter gebruik van stikstof. Landbouwsectoren zouden met minder stikstof evenveel voedsel moeten produceren, bijvoorbeeld door gerichter te bemesten: minder stikstoftoevoer naar planten die weinig nodig hebben. Op dit moment lekt gemiddeld de helft van stikstofverbindingen in landbouw weg naar de omgeving – dat zou omlaag moeten.

„Daarnaast kan je naar consumptiepatronen en voedselverliezen kijken”, zegt Lena Schulte-Uebbing. Zij is milieuwetenschapper en eerste auteur van de studie. Met minder overconsumptie, voedselverspilling, en een plantaardiger dieet in voornamelijk de westerse wereld is het makkelijker om binnen stikstofgrenzen te blijven. Daarnaast kan de stikstofvervuiling omlaag van andere sectoren, zoals het verkeer. En een herverdeling van landbouw kan een oplossing zijn: minder productie in kwetsbare gebieden, en meer waar de natuur dat aankan.

Heel groot neerslagoverschot

„Waar een heel groot neerslagoverschot is, verdunt de stikstof zodanig in het water dat de concentraties niet snel heel hoog worden”, legt Schulte-Uebbing uit. „Dat is bijvoorbeeld het geval in tropische regio’s in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.” Maar in gebieden met minder hevige regenval, zoals Nederland, verdunt de stikstof minder in regenwater. De stikstofconcentraties vallen dan hoger uit.

Met een betere herverdeling van landbouw kan de veilige grens van wereldwijd stikstofgebruik omhoog bijgesteld worden, maar alsnog zit de mensheid daar nu boven. Zonder verplaatsing van uitstoot kan maximaal 43 megaton per jaar naar de omgeving weglekken, stellen de onderzoekers. Die grens kan omhoog naar 57 megaton als stikstofgebruik toeneemt op plaatsen waar dat kan. Het huidige stikstofoverschot is echter nog steeds tweemaal zo groot.

„Ik sta volledig achter de getrokken conclusies van dit werk”, zegt Nicolas Gruber. Hij is hoogleraar milieufysica aan de Technische Universiteit in Zürich. „De studie gaat niet direct over het ‘verhogen’ van een planetaire grens, maar geeft eerder een herdefinitie door het af te leiden van regionale stikstofgrenzen. Dat is logisch, aangezien een stikstofoverschot vooral een lokaal tot regionaal probleem is. Het lijkt me ook redelijk om stikstofgebruik te verhogen waar dat milieus niet buitensporig schaadt. Het is een zorgvuldig en weloverwogen aanpak om een dubbele uitdaging aan te gaan: de wereld voeden zonder de wereld met stikstof te vervuilen.”