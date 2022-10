OESO zeer kritisch op rechters in Nigeriaanse corruptiezaak tegen Shell en Eni

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is zeer kritisch op de werkwijze van de rechters in de Italiaanse corruptiezaak tegen oliebedrijven Shell en Eni rond de aankoop van een Nigeriaans olieveld. De rijkelandenclub is „extreem bezorgd” over hoe de rechters omgingen met ondersteunend bewijs in de corruptiezaak, die vorig jaar in vrijspraak eindigde.

De OESO, een denktank van 38 landen, evalueert eens per paar jaar of landen zich houden aan het OESO-anti-corruptieverdrag. Italië komt niet ongeschonden uit het onderzoek, dat dinsdag werd gepubliceerd.

Rechtszaken over omkoping in het buitenland leunen doorgaans in grote mate op ondersteunend bewijs. In de zaak rond het olieveld zag de OESO een „verontrustend patroon”. Elk los stukje ondersteunend bewijs voor omkoping werd door de rechters verworpen als er een alternatieve verklaring denkbaar was. De bewijzen werden nauwelijks in samenhang bekeken, stelt OESO. Door de lat zo hoog te leggen kunnen buitenlandse corruptiezaken vrijwel nooit meer slagen, en schendt Italië OESO-verdragen.

Gigantisch olieveld

De corruptiezaak draait om het gigantische olieveld OPL 245 voor de Nigeriaanse kust, dat het toenmalige Nederlands-Britse oliebedrijf Shell en het Italiaanse Eni in 2011 in handen probeerden te krijgen. De Italiaanse aanklager verdacht de bedrijven ervan zo’n 1 miljard aan steekpenningen te hebben betaald, om vervolgens het veld voor een veel te laag bedrag te bemachtigen. De transactie verliep via een rekening van de Nigeriaanse overheid, waarna het geld grotendeels in de zakken van politici en particulieren verdween. Parallel liep in Nederland een strafzaak tegen Shell, waarvoor opsporingsdienst FIOD in 2016 in het Haagse hoofdkantoor was binnengevallen. Shell is inmiddels volledig Brits.

Een Italiaanse rechter veroordeelde in 2018 twee tussenpersonen tot jaren celstraf voor hun rol in de deal. Maar in 2021 spraken andere Italiaanse rechters de oliebedrijven volledig vrij. Ze waren volgens de rechters niet verantwoordelijk voor wat er met het geld gebeurde nadat het naar de Nigeriaanse overheid was overgemaakt. Daarna werd het Nederlandse strafrechtelijke onderzoek gestaakt.

Ook daarover is de OESO kritisch. Uit de interne correspondentie van de oliebedrijven blijkt dat de bedrijven wisten dat het geld als smeergeld kon eindigen, staat in het rapport. De OESO hekelt het feit dat de rechters dit niet meenamen in hun oordeel.

Italië komt niet ongeschonden uit de evaluatie, maar ook Nederland kwam er vorig jaar niet goed vanaf. In de Nederlandse evaluatie uit 2021 hadden de onderzoekers forse kritiek op de behandeling van een Nigeriaanse klokkenluidster. Die had geklaagd over de Nederlandse ambassadeur die tegen Shell had gelekt over het strafrechtelijk onderzoek naar OPL 245, en was daarna ontslagen. De vrouw is later door de Nederlandse rechter in het gelijk gesteld.

