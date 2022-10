Oekraïens volk wint Europese Sacharovprijs

De Europese Sacharovprijs gaat dit jaar naar het Oekraïense volk. Dat heeft Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, woensdag bekendgemaakt. „De afgelopen negen maanden hebben we Oekraïners hun land, vrijheid, huis en familie heroïsch zien verdedigen. Ze riskeren ook hun leven voor Europa, om de waarden te verdedigen waar we allemaal in geloven – vrijheid, democratie, de rechtsstaat. Niemand verdient deze prijs meer dan zij.”

Het Europarlement spreekt extra waardering uit voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Enkele vertegenwoordigers van organisaties uit de samenleving krijgen ook een vermelding, zoals Joelia Pajevska, die een evacuatie-eenheid oprichtte en een paar maanden door de Russen gevangen is gehouden. De prijs van 50.000 euro wordt verdeeld over die vertegenwoordigers, schrijft persbureau Reuters.

De andere twee finalisten waren dit jaar WikiLeaks-oprichter Julian Assange en de Colombiaanse waarheidscommissie. Assange zit op dit moment in de Britse gevangenis en vecht zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten aan. De waarheidscommissie in Colombia onderzoekt mensenrechtenschendingen tijdens de burgeroorlog in Colombia.

Navalny

Het Europees Parlement rijkt de ‘Sacharovprijs voor de vrijheid van denken’ sinds 1988 uit aan mensen die zich inzetten voor mensenrechten, vaak in de vorm van kritiek op ondemocratische regimes. Europarlementariërs mogen nominaties indienen, het presidium van het parlement kiest de winnaar. Het komt met enige regelmaat voor dat die de prijs niet in ontvangst kan nemen omdat die in de gevangenis zit.

Vorig jaar ging de prijs naar de Russische oppositieleider Aleksej Navalny voor zijn verzet tegen de Russische president Vladimir Poetin. In 2020 was dat de Wit-Russische oppositiebeweging, in 2019 de Oeigoerse intellectueel Illham Tohti

en in 2018 de Oekraïense filmregisseur Oleg Sentsov, die kritiek had op de annexatie van de Krim. Sentsov kon de prijs een jaar later alsnog ophalen, omdat hij als deel van een Oekraïens-Russische gevangenenruil was vrijgelaten.