Niemand vroeg op de man af of Dianne eigenlijk wel studeerde

Het zal aan het seizoen liggen – vallende blaadjes – of aan de hand van kiezen, maar voor de tweede dag op rij dompelde de televisie ons onder in een tranendal. De dinsdagavond begon in mineur, met de vermissing van Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26), beiden toen 24 uur vermist. Het NOS Journaal stond bij Waspik, waar mogelijk een auto te water was geraakt, mogelijk de Kia Picanto van begeleidster Sanne. Edwin van den Berg stond op een pikkedonker industrieterrein om te melden dat de duikers overdag niks in het kanaal hadden aangetroffen. Wel was er nog een zoekactie gaande met een sonarboot. Ik ben er met mezelf nog niet uit of ik het heel alert en newsy van de NOS vind dat ze er bovenop zaten, of toch sensatiebelust. Wat heb je daar te zoeken, en wat als er iets gevonden wordt, zend je dat dan live uit?

Daarna zag ik Schijnstudent (BNNVARA). De drie zussen, de ouders, de studievriendinnen en de huisgenoten van Dianne Tonies hebben allemaal op enig moment zo hun twijfels gehad, maar nooit zo erg dat ze haar op de man af vroegen of ze eigenlijk wel studeerde. Ze deed geneeskunde in Leiden en na zes jaar kondigde ze haar afstuderen aan. Maar zo ging het niet. Ze overleed op 17 januari 2020, dat is althans de dag waarop ze werd gevonden.

Haar zus Rachel zoekt in deze documentaire naar antwoorden op alle vragen die beginnen met waarom. Ze kent het fenomeen pretend student, veinzen dat je studeert, leert voor tentamens, vakken haalt. Maar dat zoiets ook kan gebeuren in een „normaal gezin” en zo lang verborgen kan blijven, dat is voor haar en alle anderen onbegrijpelijk. Wat het extra lastig maakt, is dat Dianne zichzelf compleet heeft gewist, ook alle digitale sporen van haar bestaan. Telefoons, laptop, alles is teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Op verzoek van de familie helpt een gespecialiseerd bedrijf hen de „digitale nalatenschap” te vinden. Daar moeten codes voor gekraakt, privacy-regels voor opgerekt en het risico ingecalculeerd dat er diep in de data iets opduikt dat ze misschien liever niet hadden geweten.

Foto in doktersjas

De tragiek van Schijnstudent is dat er zo verschrikkelijk weinig over dit meisje boven water komt. De vier vriendinnen met wie ze het eerste studiejaar begon, wisten dat ze te weinig vakken haalde om door te mogen studeren. Ze wisten niet dat haar familie dat niet wist. Haar zussen zagen haar in het ouderlijk huis af en toe met een studieboek. Ze stuurde ook wel eens een foto van zichzelf in doktersjas. En als haar moeder ernaar vroeg, vertelde ze in welk ziekenhuis ze welke coschappen liep en hoe ver dat vanaf huis fietsen was. Uit de zoekgeschiedenis op haar laptop blijkt dat ze die antwoorden vooraf googelde.

Wat deed ze dan al die zes jaar? Niemand weet het echt. De huisgenoot met wie ze vier jaar samenwoonde zegt dat Dianne lief en rustig was en dat ze nooit zeker wist of ze nou op haar kamer zat of de deur uit was. En áls ze elkaar in huis kruisten zei ze dat ze uit de nachtdienst kwam en snel ging slapen. Misschien, zegt Diannes zus, had ze zich in die zes jaar getraind om superstil te zijn.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb toch maar even gebeld met de uitwonende student. Dan weet je nog niks, dat blijkt wel, maar dan is het in elk geval gevraagd.

Na Schijnstudent kwam Rouw, ook een documentaire. Er wordt geen woord in gesproken en er komt geen mens in voor, want het is een ‘essayistische film over vergankelijkheid’, een natuurimpressie over rouw. Dorre vlakte. Gevelde bomen, wortels in de lucht. Kolkende golven. Het regent voortdurend. Of het sneeuwt. Onguur. Kan ik net zo goed naar buiten kijken.