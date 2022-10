Nederlandse afvaardiging naar WK voetbal in Qatar splijt de coalitiepartijen

Twee derde van de Tweede Kamer is tegen, het splijt de coalitiepartijen, en toch stuurt de Nederlandse regering een afvaardiging naar het WK voetbal in Qatar in november. Mogelijk sluit ook koning Willem-Alexander aan bij het sportevenement in de Golfstaat, bekritiseerd om mensenrechtenschendingen en arbeidsuitbuiting.

Het besluit van woensdag leidde tot scherpe afwijzingen van de twee regeringspartijen die tegen het diplomatieke supporten zijn. „Echt onbegrijpelijk”, reageerde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. „Alles wat er mis is in de voetbalwereld komt samen in dit met omkoping gekochte WK.”

„Duizenden arbeidsmigranten kwamen om en hun nabestaanden wachten nog altijd op compensatie”, twitterde D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. „Om daar een feestje te vieren, nota bene met de koning, is het verkeerde signaal.”

Dode arbeiders

In februari vorig jaar stemden 96 Kamerleden vóór een SP-motie om geen afvaardiging naar Qatar te sturen en hierover te overleggen met andere landen. Meer dan zesduizend arbeiders waren toen al overleden tijdens de bouw van onder meer WK-stadions, aldus de motie. Slechts drie fracties stemden tegen: regeringspartijen VVD en CDA plus oppositiepartij Forum voor Democratie.

Na anderhalf jaar heeft het kabinet nu dus besloten die motie naast zich neer te leggen. „Dat kan ook soms in het leven gebeuren”, zei premier Mark Rutte (VVD) er woensdag over tijdens een Kamerdebat.

Door de oorlog in Oekraïne zijn goede internationale relaties nog belangrijker, „ook met landen die niet op alle dossiers like-minded zijn”, legt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) uit in een Kamerbrief van woensdag. Qatar heeft aardgas en aardolie en is belangrijk voor de „energie-zekerheid” van Nederland. Ook heeft Qatar vorig jaar geholpen bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan, toen de Taliban de macht opnieuw overnamen.

Een belangrijk argument is volgens Hoekstra ook dat Nederland, zoals het er nu naar uitziet, het enige land is dat uit protest níét naar Qatar zou gaan. EU-lidstaten en andere landen die zorgen over de arbeidsmigranten delen, gaan gewoon naar het WK voetbal, blijkt uit de brief. „Een Nederlandse Alleingang zou de constructief-kritische dialoog met Qatar, ook op het gebied van mensenrechten, ondergraven”, schrijft de minister van Buitenlandse Zaken.

Hittestress-wetgeving

De mensenrechtensituatie in Qatar blijft een zorg, maar juist door het WK voetbal heeft Nederland met het emiraat kunnen praten over bijvoorbeeld persvrijheid, gelijke rechten voor lhbtiq+’ers en vrouwen, bepleit Hoekstra ook. Qatar zou voor arbeiders al verbeteringen hebben doorgevoerd, zoals een minimumloon en „hittestress-wetgeving”.

„Ik ga niet zeggen dat Qatar ineens een voldoende scoort”, zei Kamerlid Mustafa Amhaouch van regeringspartij CDA. Maar van oppositiepartij SP, zeer kritisch over het besluit van CDA-minister Hoekstra, verwachtte hij ook wat nuance.

„Qatar is een últraconservatief land”, reageerde SP-Kamerlid Jasper van Dijk. „Vrouwenrechten hebben ze niks mee. Homorechten hebben ze niks mee. En ze hanteren moderne slavernij om die stadions daar te bouwen.” De SP wil het debat donderdag voortzetten als de Kamer het mensenrechtenbeleid bespreekt.

Wat als koning Willem-Alexander straks op de foto gaat met de emir van Qatar, vroeg Van Dijk ook aan premier Rutte. Dat zou toch net zo pijnlijk zijn als die foto van de Olympische Spelen in 2014 waarop de koning met de Russische president Poetin een biertje drinkt?

Dat staat los van elkaar, antwoordde Rutte, en het is niet uitgesloten dat hij in plaats van de koning naar Qatar gaat. Staat u dan straks niet te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft, vroeg een journalist eerder op de dag aan Rutte. „Wij juichen dan voor het Nederlands elftal, niet voor de tribune”, zei de premier.