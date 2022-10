Minder bestellingen, maar maaltijdbezorger Just Eat maakt wél weer winst

In een kwartaal waarin het aantal bestellingen harder terugliep dan ooit, slaagde maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com (JET) erin beleggers te geven waar ze al zo lang om vroegen: winst. Na pakweg anderhalf jaar van rode cijfers was het aangepaste bedrijfsresultaat de afgelopen maanden weer positief, maakte het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl woensdag bekend.

Over de eerste helft van het jaar behaalde JET nog een negatief bedrijfsresultaat van 134 miljoen. De snelle kentering was „niet gemakkelijk”, zei topman Jitse Groen in een telefonische toelichting voor journalisten.

Groen verwacht dat zijn bedrijf ook in het vierde kwartaal winstgevend zal zijn, en dat JET die lijn kan doortrekken naar volgend jaar. De maaltijdbezorger begon volgens hem vorig jaar augustus met „het aanbrengen van veranderingen om winstgevend te worden”. JET neemt voorlopig geen personeel aan voor op het hoofdkantoor en probeert „efficiënter” om te gaan met reclame-uitgaven.

Opsteker

De verbeterde winstgevendheid is ook het gevolg van hogere tarieven: in de eerste maanden van dit jaar ging JET in veel van zijn markten meer vragen voor het bezorgen van een maaltijd. Toch is het niet eens dat die tarieven véél hoger zijn, legde Groen uit. „Wat we vooral hebben veranderd, is dat wanneer jij iets bestelt aan de andere kant van de stad, je meer betaalt dan wanneer je dicht bij huis bestelt.”

Het winstcijfer is een opsteker voor JET, dat een lastige periode doormaakt. In het eerste coronajaar kende de op één na grootste maaltijdbezorger van de wereld nog een uitzonderlijk succesvolle periode door alle thuisbestellers, maar sindsdien heeft JET moeite die cijfers een goed gevolg te geven. Was het bedrijf gewend om met tientallen procenten per jaar te groeien, vorige kwartalen was voor het eerst sprake van krimp.

Dat leidde tot ergernis bij aandeelhouders, die in twee jaar tijd zo’n 80 procent van hun investering zagen verdampen. Een aantal van hen wilde daarom dat Groen meer werk zou maken van de winstgevendheid, die bij de maaltijdbezorger lange tijd ondergeschikt was aan groei.

Toch wil winstgevendheid niet zeggen dat er ook onder de streep geld overblijft. In het aangepaste bedrijfsresultaat worden veel eenmalige of sterk wisselende kosten niet meegerekend, zoals overnamekosten, verkoopopbrengsten, afwaarderingen, reorganisatie-uitgaven en het salaris van ingehuurde advocaten. Daardoor kan het cijfer sterk afwijken van de nettowinst, bleek in augustus ook al. Toen presenteerde JET een nettoverlies van 3,5 miljard over het eerste halfjaar van 2022.

Geen luxe

Oprichter en topman Groen had woensdag niet alleen maar goed nieuws voor beleggers. Zo bleek ook dat het aantal bestellingen vorig kwartaal 11 procent lager lag dan een jaar eerder. Daarmee krimpt JET al drie kwartalen op rij. Ook concurrenten hebben daar last van. De hoge inflatie is volgens hen de oorzaak: moet de consument bezuinigen, dan is een thuisbezorgde maaltijd een uitgave die je gemakkelijk schrapt.

Groen gelooft daar niet in, zei hij woensdag. Hij ziet „niet echt de gevolgen” van inflatie in de cijfers. Klanten bestellen volgens hem weliswaar iets minder frequent dan tijdens de pandemie, maar nog altijd fors vaker dan ervóór. De JET-topman herhaalde wat hij in augustus al zei: dat de bezorgmaaltijd in zijn ogen geen luxe-uitgave is. „Het is niet alsof je het over een auto hebt.”