Meta voor het eerst gedwongen tot afstoten dochterbedrijf: Giphy moet verkocht worden

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft zich er na een lange juridische strijd bij neergelegd dat het dochterbedrijf Giphy moet verkopen. In 2020 had Meta het platform voor ultrakorte, vaak grappige filmpjes (GIF’s of gifjes), die veel gedeeld worden op sociale media en in chatberichten, gekocht voor 315 miljoen dollar (nu 350 miljoen euro).

De Britse mededingingsautoriteit bevestigde dinsdag in grote lijnen een eerdere uitspraak dat zowel de advertentiemarkt als de markt van sociale media verstoord zou worden als Giphy in handen blijft van Meta. Zo zou Meta de mogelijkheden voor andere mediaplatforms om GIF’s te gebruiken kunnen bemoeilijken, „en daarmee die sites minder aantrekkelijk en dus concurrerend kunnen maken”.

Meta zegt teleurgesteld te zijn, maar Giphy te zullen verkopen. Daarmee erkent het Amerikaanse techbedrijf dat het uitspraken van mededingingsautoriteiten buiten de VS niet naast zich neer kan leggen. De Britse Competition and Markets Authority (CAM) gebruikt, net als de Europese Commissie, de omvang van de (Britse) thuismarkt om naleving van eigen regels bij de grote Amerikaanse techbedrijven af te dwingen.

Al jaren klinkt veel kritiek op de praktijk van die techreuzen om kleinere innovatieve bedrijven – die kunnen uitgroeien tot concurrenten – op te kopen en in te lijven. Meta deed dat (toen nog onder de naam Facebook) met Instagram in 2012 en WhatsApp in 2014. Nog niet eerder is Meta gedwongen een bedrijfsonderdeel te verkopen.