Kamer adviseert kabinet excuses te maken voor slavernijverleden

Een meerderheid van de Kamer heeft zich voor het eerst uitgesproken vóór het maken van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat blijkt uit een advies dat de vaste commissie Binnenlandse Zaken dinsdag optekende in een brief aan het kabinet. Tijdens een reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire in augustus kwamen de commissieleden van D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt en Bij1 tot de conclusie dat excuses een „essentieel begin zijn van erkenning en herstel”.

„De generatie van nu heeft geen schuld aan wat er zich honderdvijftig jaar geleden afspeelde”, schrijven ze, „maar de Nederlandse Staat speelde een doorslaggevende rol in het slavernijverleden”. Dat verleden werkt nog altijd door in het heden, hebben ze gehoord tijdens hun werkbezoek. De commissieleden reisden elf dagen door de drie landen en spraken er met politici, vertegenwoordigers van internationale organisaties en bewoners.

De commissie adviseert het kabinet verder meer te doen aan het verwerven en delen van kennis over de Nederlandse rol in de trans-Atlantische slavenhandel en het koloniale verleden. Er zouden bijvoorbeeld „langdurige en duurzame” educatieve programma’s moeten worden opgezet, óók in Suriname en het Caribisch gebied. En het kabinet moet een rol spelen bij het ontwerpen van een „gezamenlijke canon van het Koninkrijk der Nederlanden” waarin „meerdere perspectieven” worden vertegenwoordigd.

Het is de eerste keer dat het CDA zegt voor het aanbieden van excuses te zijn, waarmee drie van de vier coalitiepartners dit advies ondersteunen – de VVD heeft nog geen standpunt ingenomen. Premier Mark Rutte (VVD) vond twee jaar geleden nog dat excuses „complex” waren en polariserend zouden werken. „Kan je mensen die nu leven verantwoordelijk houden voor iets wat generaties geleden gebeurde?” In september leek zijn toon veranderd, toen hij tijdens een werkbezoek aan Suriname zei dat „we het verleden onder ogen moeten zien”. De steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en banken ABN Amro en De Nederlandsche Bank maakten al eerder excuses.

