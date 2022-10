Kabinet stuurt toch afvaardiging naar WK in Qatar

Het kabinet „hecht” aan „een goede relatie met Qatar” en stuurt daarom ondanks de bezwaren van de Tweede Kamer een regeringsafvaardiging naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. De ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) stuurden woensdag een brief naar de Tweede Kamer waarin ze de beweegredenen voor dit besluit uiteenzetten. Wie er namens de regering afreist, staat niet in de brief. Het kabinet sluit niet uit dat de koning naar Qatar gaat.

Dit weekend werd al bekend dat het kabinet van plan was vertegenwoordigers naar het WK te sturen. Hiermee negeert de regering een Kamermotie van begin vorig jaar. In februari 2021 stemde een meerderheid van de Kamer in met een verzoek aan de regering om geen afvaardiging naar het WK in Qatar te sturen. Onder andere D66 en ChristenUnie stemden voor deze boycot. Dat het kabinet toch een minister stuurt, heeft onder meer te maken met het feit dat buurlanden ook vertegenwoordigers sturen. Een Nederlandse boycot zou volgens de ministers de „constructief-kritische dialoog met Qatar, ook op het gebied van mensenrechten, ondergraven en dient volgens het kabinet niet het doel dat de motie beoogt”.

Belangrijke partner

Ook energiebelangen spelen een rol in het besluit van het kabinet. Qatar is een olieproducerend land en daarom een te belangrijke partner voor Nederland in de huidige energiecrisis. Ook de hulp van het emiraat bij de evacuatie van Nederlanders na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan vorig jaar, krijgt aandacht in de brief: een gebrek aan Nederlandse vertegenwoordigers zou een te sterk signaal afgeven en consequenties met zich meebrengen.

Het WK voetbal in Qatar is omstreden vanwege de slechte omstandigheden waarin er de afgelopen jaren aan het toernooi werd gewerkt. Volgens de Britse krant The Guardian zijn er sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 zeker 6.750 gastarbeiders omgekomen bij de bouw van bijvoorbeeld stadions en hotels. Mensenrechtenorganisaties spreken van ‘openluchtgevangenissen’ waar slecht eten en weinig vergoeding de norm is.

Verschillende Kamerleden reageerden woensdag op Twitter teleurgesteld op de brief van het kabinet. „Ondanks aangenomen motie en meedogenloze mensenrechtenschendingen kiest de regering voor aanwezigheid bij het WK in Qatar. Wat een pijnlijke vertoning”, schrijft Jasper van Dijk (SP). Volgens Tom van der Lee (GroenLinks) voedt de vrees voor een tekort aan LNG (vloeibaar gas) „een dubbele moraal”. „Geloofwaardigheid te grabbel”, twittert hij.