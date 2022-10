Iraanse sportklimmer toegejuicht door fans bij aankomst in Teheran

De Iraanse klimmer Elnaz Rekabi, die eerder deze week in het nieuws kwam omdat ze zonder hijab meedeed aan een sportwedstrijd, is woensdag aangekomen in Teheran. Bij haar terugkomst werd ze verwelkomd door juichende fans. Rekabi zei op het vliegveld dat ze in goede gezondheid verkeerde, en verontschuldigde zich „voor het veroorzaken van spanning”, melden internationale persbureaus. Het is niet bekend waar de sporter nu is.

In een video, gedeeld door een journalist van de BBC, is een grote groep mensen te zien die „Elnaz is een heldin” roepen. De afgelopen dagen onstonden er zorgen over de veiligheid van Rekabi. Ze nam deel aan een klimwedstrijd in Zuid-Korea en droeg daarbij geen hijab. Vrienden meldden vervolgens aan de BBC dat ze vermist werd, en dat ze mee zou zijn genomen naar de Iraanse ambassade in Seoul. De ambassade zei daarop dat Rekabi op weg naar Iran was.

„Nu bekend is dat ze naar Iran is gebracht, moet er ernstig worden gevreesd voor haar leven”, zei jurist Sander Terphuis dinsdag tegen NRC. Via Instagram stelde Rekabi dat het niet haar bedoeling was om zonder hijab deel te nemen aan de wedstrijd. Het is niet duidelijk of dat bericht onder druk van Iraanse autoriteiten is geschreven.

In Iran wordt al een maand lang geprotesteerd tegen het regime na het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek te los droeg. Ooggetuigen zeggen dat ze door de politie op haar hoofd is geslagen. In Iran gelden voor vrouwen strenge kledingregels: in het openbaar moeten zij lange kleding dragen en hun haar bedekken.