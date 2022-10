Onderzoek I&O: minder Nederlanders verwachten betalingsproblemen

Het percentage Nederlanders dat verwacht betalingsproblemen te krijgen, is tussen september en oktober gedaald van 20 naar 15 procent. Dat concludeert I&O Research woensdag op basis van een onderzoek onder 2.638 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Het aantal mensen dat al betalingsproblemen heeft, is gelijk gebleven op 3 procent.

Op basis van de resultaten van het onderzoek, dat I&O Research uitvoerde in opdracht van de NOS, lijken Nederlanders in de afgelopen maand iets minder negatief geworden over de stand van de economie. Vorige maand vond 46 procent de economie slecht of zeer slecht, in oktober gaf nog 31 procent van de respondenten dat oordeel. Iets meer mensen zeggen wel dat ze beter op hun uitgaven letten (eerst 57, nu 59 procent).

I&O Research vroeg de deelnemers van het onderzoek ook wat ze vinden van de 190 euro per huishouden die de overheid de komende twee maanden uitdeelt als compensatie voor de gestegen energieprijzen. Bijna de helft (46 procent) vindt dat bedrag goed, 23 procent vindt het te laag, 12 procent vindt het te hoog of wil dat de overheid geen compensatie biedt.

