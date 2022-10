Restaurant in Rotterdam: ‘In drie weken tijd annuleerden er honderd gasten’

Reserveren in een restaurant, maar niet komen. In Amsterdam ben je dan je geld kwijt, daar werken bijna alle restaurants met een aanbetaling. In Rotterdam gaat het langzaam die kant op, nu no-shows en late afbellers voor steeds meer lege tafels zorgen.

Jim de Jong, chef-kok van Renilde in het Depot Museum Boijmans Van Beuningen is het zat. „Gisteren hadden we achttien mensen die niet kwamen opdagen. En dat zijn dan mensen die allemaal bevestigd hebben dat ze komen. Een derde van de zaak is dan leeg. Het ziet er niet uit.”

Hij hekelt al langer de onzorgvuldige wijze waarop mensen hun dinerreservering behandelen. „Voor Covid nam het al toe. En tijdens de korte pauzes dat we tussendoor open mochten, gebeurde het ook. Daar kon ik van flippen, dat mensen je dat aandoen.” Nu is het dagelijks raak. „Een tafel van acht die vijf minuten van tevoren zegt: ‘we komen met zijn drieën hoor’. Uit recalcitrantie heb ik eens een rekening gestuurd naar mensen die niet op kwamen dagen, dat mag wettelijk. Die is natuurlijk nooit betaald.”

Halflege zaak

Voor een klein restaurant als ’t Ouwe Bruggetje in historisch Delfshaven zijn een paar afzeggingen al een halflege zaak, zegt eigenaar Fred Zywiecki. Hij heeft plek voor achttien bezoekers en is drie dagen open. „Twee weken geleden zaten hier uiteindelijk aan twee tafels gasten te eten, terwijl het vol zou moeten zijn en ik tegen een hoop mensen ‘nee’ heb gezegd. Dat kost me een hoop geld. Op dat soort momenten vraag ik me wel af of ik maar moet stoppen.”

Zo erg als het nu is heeft hij het in de 33 jaar dat hij een restaurant heeft niet meegemaakt. „In drie weken tijd hebben zo’n honderd man geannuleerd.”

Net als hotels en vluchten zijn we gaan overboeken Jim de Jong chef-kok Renilde

Waarom komen mensen niet gewoon als ze hebben gereserveerd? Jim de Jong: „De waarde van een afspraak is minder, men is lakser geworden. Ze lijken zich niet te realiseren dat wij hier een plekje voor ze hebben dat leeg blijft als je niet komt. Dat mag van mij wel meer doordringen. Dat mensen de moeite nemen om af te bellen verdient tegenwoordig al een applaus.”

Een nieuwe trend is dat mensen meerdere restaurants reserveren, omdat ze weten dat het op sommige plekken standaard vol zit. De Jong: „Dan hebben ze in ieder geval wat te kiezen. Het is een soort hebberigheid.”

Iemand vertelde tegen Zywiecki dat hij standaard twee restaurants boekte voor zakelijke relaties en hen liet kiezen. „Want die plekjes vullen ze toch wel op, dacht hij.”

Restaurant Rotonde (in 2022) Foto Walter Herfst

Geen persoonlijk contact

Daarnaast wordt er veel online gereserveerd waardoor het persoonlijk contact verdwenen is. Zywiecki: „Dan ben je alleen een naam. Vroeger ging alles via de telefoon.”

Om die reden belt de bediening van Renilde elke dag de reserveringen na. „Ook al hebben ze twee keer online bevestigd. Maar dat betekende niet dat ze ook kwamen. Dus we proberen het persoonlijke contact op te zoeken. Als je iemand aan de telefoon hebt, voelt het meer als een afspraak.”

In vegetarisch restaurant Rotonde bellen ze op de dag zelf iedereen na. „Dat is leuk, mensen krijgen er al zin in”, zegt eigenaar Birk Heijkants. „Maar je bent er wel elke dag anderhalf uur mee bezig. Een kwestie van een uurtje eerder opstaan.”

De aanleiding is wrang, vindt hij. „Je belt eigenlijk om erachter te komen of iemand komt. En elke twee dagen is er wel iemand die niet van plan is om te komen.”

Bevestigingsmail

Bij ’t Ouwe Bruggetje bellen ze niet iedereen op. „Behalve als ik op reserveringssite The Fork zie dat ze al een paar no-shows achter hun naam hebben staan”, zegt Zywiecki.

De Jong calculeert een deel van de afzeggingen vooraf in. „Net als hotels en vluchten zijn we gaan overboeken. Als iedereen komt is dat wel even pittig. Maar dan is maar één keer voorgekomen.”

Rotonde introduceerde ook een bevestigingsmail waarin ze uitleggen dat ze weliswaar zonder aanbetaling werken, maar dat dit alleen kan zolang mensen bijtijds afzeggen. „Op deze manier kunnen we elkaar vertrouwen.”

Heijkants vindt het een lastig dilemma. „Ik heb het mooiste beroep, maar de balans tussen gastvrijheid en mensen aan hun afspraken houden is wel even zoeken.” Sinds ze de e-mail versturen, lijkt het erop dat meer mensen afbellen en het aantal no-shows verminderd is.

Restaurant Renilde (in 2022). Foto Walter Herfst

In restaurants Putaine, Héroine en De Matroos en het Meisje werken ze al met een aanbetaling. De Jong denkt dat het in Rotterdam uiteindelijk dezelfde kant opgaat als in Amsterdam en dat aanbetalen de norm wordt. „Niet iedereen kan de arrogantie hebben om dat te doen, dus het is fijn dat zaken als Putaine de weg bereiden. Het doet pijn in je gastvrijheids-hart om een aanbetaling te vragen, maar ik zou het hier wel willen.”

Het is een vorm van internationalisering, zegt De Jong. „In restaurants in steden als Parijs en Londen is dit allang de norm.”

Voor een klein restaurant als ’t Ouwe Bruggetje is het een lastige stap. Zywiecki zegt dat ze dit een keer geprobeerd hebben tijden de restaurantweek. „Toen bleef het stil.”

In Rotonde vinden ze laagdrempeligheid te belangrijk om over te gaan op aanbetalingen, zegt eigenaar Heijkants. „Vorige week zaten hier twee mensen aan de bar alleen een klein gerechtje en een glas wijn te drinken, dat doen ze niet als ze twintig euro moeten aanbetalen voor een reservering.”