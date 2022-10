Hedwigepolder over een week eindelijk onder water

De Zeeuwse Hedwigepolder wordt over ruim een week onder water gezet. Bij springtij zal het water van de Westerschelde donderdag of vrijdag gecontroleerd de voormalige polder instromen, zo laat de provincie Zeeland weten. Woensdag is een laatste obstakel tegen de voorgenomen ontpoldering uit de weg geruimd, nu ook de Raad van State bezwaren van de voormalige eigenaar van de polder heeft afgewezen.

De zeedijk in Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van Nederland en België, is de afgelopen maanden gefaseerd afgegraven, zodat volgende week het water via een nieuw aangelegd stelsel van kreken zijn weg door de polder kan vinden. Met het zand en klei van de zeedijk wordt elders in de polder een panoramaheuvel aangelegd.

De Raad van State verwierp woensdag de bezwaren van de Belg Gery De Cloedt, wiens polder vier jaar geleden door Nederland definitief werd onteigend. Volgens De Cloedt is het inpassingsplan voor de ontpoldering ongeldig omdat bij de vaststelling ervan, acht jaar geleden, geen rekening was gehouden met de vervuiling van de Westerschelde met PFAS. Die vervuiling werd pas later in brede kring bekend. De Raad van State stelt dat De Cloedt deze bezwaren ook acht jaar geleden al naar voren had kunnen brengen in zijn procedure bij de Raad van State tegen het inpassingsplan. Destijds waren er ook al metingen en analyses naar PFAS in de Westerschelde waarbij hoge gehaltes waren geconstateerd en had deze vervuiling „redelijkerwijs bekend kunnen zijn”. Daarom hoeft de eerdere uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan niet te worden herzien.

Eerder dit jaar maakten ook bezorgde Zeeuwen bezwaar tegen het doorsteken van de dijken vanwege mogelijke vervuiling met PFAS. Ook de Tweede Kamer drong aan op uitstel, zolang niet duidelijk was dat er geen negatieve effecten zouden optreden voor natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Minister Christianne van der Wal (Natuur, VVD) besloot vervolgens op basis van de resultaten van elf onderzoeken naar de effecten van de vervuiling dat de werkzaamheden toch konden worden hervat.

Het onder water zetten van de Hedwigepolder vloeit voort uit afspraken in een verdrag dat Nederland en Vlaanderen al in 2005 hebben gesloten, waarin is bepaald dat Nederland zeshonderd hectare zogenoemde estuariene natuur maakt, waarvan driehonderd in de Hedwigepolder. Die nieuwe natuur is nodig vanwege de slechte staat van de natuur in de Westerschelde, een van de Europese Natura 2000-gebieden in Nederland.