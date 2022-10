Grote pensioenfondsen verwachten pensioenen volgend jaar opnieuw te verhogen

Grote pensioenfondsen als ABP, PMT en PME verwachten de pensioenen volgend jaar opnieuw te kunnen verhogen, melden ze in hun kwartaalberichten. Een paar maanden terug waarschuwden grote fondsen nog dat het onzeker was dat de pensioenen in 2023 omhoog zouden kunnen, maar door de gestegen rente zijn de vooruitzichten nu veel beter.

„Het ligt, gezien onze financiële positie, in de lijn der verwachting dat we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen”, zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ambtenarenfonds ABP in het kwartaalbericht. „Op onze bestuurstafel ligt nu de vraag welke verhoging verantwoord is.” Het definitieve besluit neemt ABP eind november.

Bij metaalfonds PMT klinken verwijzend naar de sterk opgelopen inflatie vergelijkbare geluiden. „We moeten nu doen wat we kunnen”, zegt bestuursvoorzitter Jos Brocken in het kwartaalbericht. „De inflatie van meer dan 14 procent is ongekend hoog en heeft grote impact op de huishoudboekjes van onze gepensioneerden.”

Geen volledige compensatie inflatie

Wel waarschuwt Brocken dat de nieuwe verhoging geen gelijke tred kan houden met de inflatie. „Ook met de soepelere regels voor indexatie zal onze dekkingsgraad onvoldoende zijn om dit percentage te halen, maar ik hoop dat we zo ver mogelijk kunnen komen.”

Ook zorgfonds PFZW en metalektrofonds PME verwachten volgend jaar de pensioenen weer te kunnen verhogen, maar zeggen eveneens dat volledige compensatie van de inflatie er niet in zit.

Het zou gaan om de tweede pensioenverhogingen in korte tijd, nadat eind juni en begin juli voor het eerst in jaren weer hogere pensioenen werden aangekondigd door grote fondsen. Dat nu opnieuw verhogingen mogelijk lijken te zijn, komt door het oplopen van de rente. Daardoor is de beleidsdekkingsgraad, die de financiële gezondheid van de fondsen meet, verder opgelopen.