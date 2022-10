Gemeente Amsterdam wil antisemitische complotdenker Icke weren uit Nederland

De gemeente Amsterdam heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verzocht te onderzoeken of de toegang van de Britse complotdenker David Icke kan worden ontzegd. Icke, verspreider van allerlei antisemitische ideeën, wil spreken op een betoging op de Dam, op 6 november in de hoofdstad. De gemeente vindt zijn komst volgens een verklaring „ongewenst” en vreest voor maatschappelijke onrust als hij zou spreken. Daarmee zou Icke „de waardigheid van het monument op de Dam in het geding” brengen, aldus de politie, justitie en burgemeester.

Eerder op de dag bleek al dat een meerderheid van de Amsterdamse raad de komst van Icke wil dwarsbomen. De betoging begin november is georganiseerd door Samen voor Nederland, een samenwerking van onder meer Forum voor Democratie, Viruswaarheid, de gele hesjes en complotaanhangers. Ze komen in actie tegen onder meer de Europese Unie en onteigening van boeren. De gemeente heeft de organisatie opgeroepen de uitnodiging van Icke in te trekken. Aanvankelijk zou voormalig FVD’er Wybren van Haga ook aanwezig zijn maar hij heeft zich gedistantieerd van Icke, omdat het volgens Van Haga „misselijkmakend” is dat een een „Holocaustontkenner” zou spreken op de Dam.

De gemeente Amsterdam mag volgens de Wet Openbare Manifestaties niet zomaar de demonstratie verbieden of Icke een spreekverbod opleggen. Wel kan de politie optreden als de complotdenker tijdens de toespraak de wet overtreedt, bijvoorbeeld door racistische uitingen te doen of op te roepen tot geweld. „Een eventuele toespraak zal door de Officier van Justitie nauwlettend worden gevolgd om te beoordelen of er strafbare uitingen worden gedaan”, schrijft de gemeente.

‘Reptilians’

Icke kwam deze week in het nieuws dankzij Thierry Baudet. De FVD-leider refereerde in een interview aan een complottheorie van Icke, die draait om het idee dat reptielen de wereld besturen. Baudet stelde later dat hij zijn woorden metaforisch bedoelde en zei het werk van Icke niet te kennen. Eerder heeft de FVD-leider wel getwitterd over hem.

Icke, voormalig profvoetballer, hangt verschillende complottheorieën aan. Naast een politieke elite bestaande uit reptielen, beweert de Brit ook dat Amerika achter de aanslagen op de Twin Towers zit. Verder brengt hij een Joodse groepering in verband met de verspreiding van het coronavirus. Icke heeft ook getwijfeld aan de waarheid over de Holocaust. In 2017 sprak hij in Nederland, op een congrescentrum in Maastricht. Eerder mocht hij in Duitsland niet spreken op een bijeenkomst.