Finland wil migratie uit Rusland beperken met grenshek

Finland gaat een hek plaatsen op een deel van de grens met Rusland. Een meerderheid van het parlement is volgens Finse media voor de komst van het hek om op die manier meer controle te krijgen op migranten afkomstig uit Rusland. Ook de grenscontroledienst van Finland is voor een hek, dat miljoenen euro’s moet kosten. De bouw gaat zo’n vier jaar in beslag nemen en zal binnenkort beginnen. Het hek beslaat zo’n 260 van de ruim 1.300 kilometer lange grens met Rusland. Bovenop de metershoge versperring komt prikkeldraad, om te bemoeilijken dat migranten er overheen kunnen klimmen.

Lees ook: Een enkele reis naar Helsinki wordt voor Russen steeds aantrekkelijker

Finland is onderdeel van de Europese Schengenzone van open grenzen met andere lidstaten, zodat vrij verkeer van goederen en personen mogelijk is. Die landen kunnen de buitengrenzen echter wel afsluiten. De Finse regering ziet zich daartoe genoodzaakt om zo meer controle over de grens met Rusland te krijgen, omdat er al langer zorgen leven over Russen die hun land ontvluchten vanwege de onlangs aangekondigde militaire dienstoproep. Reservisten en andere inwoners met militaire ervaring probeerden afgelopen tijd Rusland te verlaten, uit angst om in Oekraïne te moeten vechten. Daarnaast vreest Helsinki dat Rusland illegale migranten zal inzetten als politiek chantagemiddel.

Vorig jaar beschuldigden verschillende Europese landen Wit-Rusland ervan migranten te hebben geronseld in het Midden-Oosten, om ze vervolgens naar Polen te sturen, waar aan de grens een enorm geïmproviseerd kamp ontstond in het ijskoude oerbos aan de grens met Wit-Rusland. Volgens de lidstaten gebruikte de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko de migranten als chantagemiddel, om zo verdeeldheid te zaaien tussen de EU-lidstaten. Uiteindelijk ontruimde Polen het kamp, waar de migranten dagenlang onder embarmelijke omstandigheden sliepen.