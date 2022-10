Je gooit geen tomaten naar een acteur. Je gooit geen tomatensoep naar een schilderij. Want een kunstwerk is een wezen. Het is uit een mens geboren. Het gaat op pad naar de ziel en zaligheid van een andere mens. En van een volgende mens en van weer een volgende, tot in de eeuwigheid. Kunst wil onsterfelijk zijn. Niet lief. Wel een dam, een poppenwagen, een gedachten-reuzenrad. Val kunst aan en je besmeurt menselijkheid. Dat is pervers.

Tot zover de aanslag op Van Goghs Zonnebloemen in Londen door twee ‘activisten’ met zelfgenoegzame gezichten. Ik laat ze voor wat ze zijn, ik moet het hoognodig hebben over een film. Een kunstwerk dat mensen meetroont. Naar een zucht, naar een lach. Naar onverwachte inzichten.

Een scherp mes snijdt tomaten in schijfjes. Mooi zo. De blik van de camera blijft er even rusten, nu vrees ik voor vingers. Dan tilt de camera zijn kop op. Hij gaat verder. En ik moet mee.

Ik heb het over Boiling Point, een speelfilm over een chefkok in een sterrenrestaurant. Niks bijzonders, dacht ik. Goeie recensies maar moest ik dat echt gaan zien? Op tv bulkt het van zulke types. Maar de film overweldigt me, hij zet me anderhalf uur vast in één wervelend shot. Dat gaat bijvoorbeeld zo: de chef-kok loopt woedend de keuken in, maar de camera holt door, achter de keukenhulp met de vuilnisbak aan. Ja, leuk, maar dat met die chef, hoe loopt dat af? Ah, daar is hij weer, hij bakt biefstuk voor de chanterende influencers die we eerder meemaakten. Hola, de camera gaat de wc in. Daar kunnen we pas uit als de betraande bedrijfsleidster ’m van het slot doet. Klinkt dit als los zand? Zou je denken. Is het niet.

(Als die activisten beseffen dat deze film een instant klassieker is, komen ze dan met tomatenpuree?)

Still uit ‘Boiling Point’, met koks Carly (Vinette Robinson) en Andy (Stephen Graham).

In Boiling Point is een stel heel goeie acteurs aan het werk. Normaal worden filmscènes in stukjes opgenomen, alles kan tien keer over. Deze acteurs staan met zijn allen anderhalf uur op scherp: let, als het even kan, ook op de achtergrond, daar gebeuren sprankelende dingetjes.

Maar wacht even, is dat allemaal niet precies wat toneel onderscheidt van film? Film is een bliksemflits, toneel is een hartenklop. In de Volkskrant zei acteur Antonio Banderas het zo: „Theater is puur: jij, ik, niks ertussen.” Boiling Point zet er wel degelijk iets tussen, namelijk een camera – en houdt hem aan de wetten van het theater. Deze film gaat voor de theatrale hartenklop – en provoceert hem met een filmische electroschok. En ik? Ik sta onder hoogspanning.

(Tuut-tuut-tuut, tomatensap. Ho. Ik moet af van die weerzin tegen tomaten. Ik zoek hulp bij een beroemde strofe van Marjoleine de Vos: „Met gretige borsten staat begeerte aan het aanrecht/ zoent het zaad uit tomaten…” Uit haar gedicht ‘Kooklust’. Meer heb ik niet nodig).