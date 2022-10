Ik, 78 jaar oud, zit met mijn kleindochter van 13 aan de keukentafel. We filosoferen over de toekomst.

Ze wil actrice worden, denkt ze, en ze wil ook wel kinderen, maar dan leuke, die gezellig zijn en gewoon alles opruimen en zo. Liefst één jongen en een meisjestweeling. Ze wil vooral in Amsterdam blijven wonen en dan een weekendhuis op Terschelling, want ze houdt ook erg van het buitenleven. Een boerderij met kippen en een schaap, dat lijkt haar ook wel wat.

Ze kijkt dromerig voor zich uit.

Dan vraagt ze opeens: „En jij, oma, wat zijn jouw plannen voor de toekomst?”

