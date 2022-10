‘De Joodse Raad had geen invloed op de Duitse plannen’, zegt NIOD-onderzoeker

Sinds historicus Laurien Vastenhout weer in Nederland werkt, merkt ze hoe beladen het onderwerp van haar onderzoek is: de Joodse raden. Jarenlang werkte ze in betrekkelijke rust aan haar onderzoek op een universiteit in het Verenigd Koninkrijk. Nu ze er ook buiten academische kringen bekendheid aan geeft, wordt steeds die ene vraag gesteld: ‘Ze hebben toch meegewerkt aan de Jodenvervolging?’

„Die vraag kan gesteld worden, maar je moet je ook afvragen wat die impliceert. We moeten onderscheid blijven maken tussen slachtoffers en daders. Met zo’n vraag leg je de schuld bij de slachtoffers”, zegt Vastenhout in een interview op het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) in Amsterdam, waar ze werkt.

Vastenhout deed, als eerste, diepgravend vergelijkend onderzoek naar de Joodse raden in België, Frankrijk en Nederland. Haar boek hierover, Between Community and Collaboration, wordt donderdag gepresenteerd. In het voorjaar verschijnt een Nederlandstalige versie.

Tijdens de bezetting werden de raden, die in elk land een andere vorm hadden, opgericht als verbindingsorgaan tussen de bezetter en de Joodse gemeenschap. Ze boden op vele vlakken hulp aan de Joden, omdat die werden uitgesloten van reguliere overheidsdiensten, zoals onderwijs en zorg. En de bezetter probeerde die organisaties te gebruiken om de vervolging van Joden te faciliteren. Dat lukte in Nederland beter dan in andere landen.

Hoe verklaart u dat de Joodse Raad mensen zo blijft bezighouden?

„Dat komt door het idee dat die heeft bijgedragen aan de deportatie van de Joden. Er zijn hele duidelijke meningen over, vooral in Nederland, waar veruit het grootste aandeel van de Joden is gedeporteerd in West-Europa. Daardoor ontstaat snel een moreel oordeel. Ik denk ook dat er disproportioneel veel aandacht is geweest voor het handelen van de Joodse leiders. Je moet veel meer kijken naar de context waarin ze opereerden.”

Interieur van het kantoor van de Joodse Raad in Utrecht, circa 1942. Collectie Joods Museum / NIOD

U was een van de historici die zich uitspraken tegen het boek ‘Het verraad van Anne Frank’, dat beweerde dat een prominent lid van de Joodse Raad haar schuilplek had verraden. Hoe wordt de Joodse Raad beschreven in dat boek?

„Dat schetst er een compleet verkeerd beeld van. Naast de ongefundeerde claim dat de Joodse Raad lijsten met onderduikadressen had, stelt het dat die raad verantwoordelijk was voor het opstellen van deportatielijsten. Dat is een grote misvatting die maar blijft bestaan. Al in de jaren zestig zei [de Duits-Amerikaanse filosoof] Hannah Arendt dat als Joodse leiders niet hadden meegewerkt met de Duitsers, er veel minder slachtoffers waren geweest. Aan het aloude beeld dat Joden (mede)verantwoordelijk zijn voor hun eigen vervolging heeft dit recente boek bijgedragen. Dat is een gevaarlijke tendens, zeker gezien het toenemend antisemitisme.”

In Nederland leken de zaken bij de Joodse Raad geordend te verlopen. De twee voorzitters, Abraham Asscher en David Cohen, vonden zichzelf de juiste persoon op de juiste plek. In korte tijd werd een apparaat opgericht dat allerlei diensten verrichtte. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in België en Frankrijk, waar alles veel moeizamer ging, tot frustratie van de bezetters.

Vastenhout: „Vaak wordt gedacht alsof de raden overal hetzelfde functioneerden. Dat was niet zo. De organisaties opereerden in volkomen verschillende contexten die van invloed waren op hun handelen. In Nederland was bijvoorbeeld een civiel bestuur, waarin de SS al heel snel een belangrijke rol had. België en bezet Frankrijk hadden een militair bestuur, dat in eerste instantie vooral de rust wilde bewaren. Het bestuur in Nederland bestond uit sterk ideologisch gedreven nazi’s die ernaar streefden de Nederlandse Joden zo snel mogelijk te verwijderen. De druk was hier groter.”

Nog een paar belangrijke verschillen: de Nederlandse voorzitters hadden eerder belangrijke functies in de Joodse gemeenschap bekleed. In België waren vooraanstaande Joodse figuren gevlucht, waardoor een vacuüm ontstond. In België en Frankrijk was de Joodse gemeenschap veel gefragmenteerder dan in Nederland, met grote aantallen migranten, die vaak hun eigen organisaties in stand hielden, ook na de oprichting van de Joodse raden.

‘Asscher en Cohen hadden ook in onderduik kunnen gaan. Dat hebben ze niet gedaan, omdat ze vonden dat er een opdracht voor hen lag’

U schrijft dat Asscher en Cohen overtuigd van zichzelf waren en in zekere zin blind voor de intenties van de Duitsers.

„Opvallend, het komt altijd weer hier op neer. Asscher en Cohen hadden ook in onderduik kunnen gaan. Dat hebben ze niet gedaan, omdat ze vonden dat er een opdracht voor hen lag. Ze waren ervan overtuigd dat ze het juiste deden. Joodse raden in West-Europa hadden talloze afdelingen die de Joden probeerden te ondersteunen. De voorzitters waren meer bezig met wat ze zelf konden bereiken, dan met wat de Duitsers mogelijk van plan waren. Daar hadden ze geen invloed op.”

U maakt duidelijk dat het beeld van de Joodse raden als collaborerende instelling verkeerd is. Welk beeld stelt u daartegenover?

„Dit is de kern van het probleem. Het is een complex beeld, dat landt niet zomaar in de collectieve herinnering. Je moet willen begrijpen hoe het in elkaar zat zonder meteen te stellen: ze hebben meegewerkt aan de vervolging.”

Een belangrijke opmerking was misschien wat u net noemde, de intentie om te helpen en te beschermen. Kan dat het beeld verschuiven?

„Ik heb met studenten vaak de discussie: beoordelen we de intenties van keuzes of de gevolgen ervan? Dat maakt nogal een verschil.

„Ik ga me op glad ijs begeven, maar wat ik een zinvolle manier van kijken vind, is hoe [de Joods-Italiaanse schrijver] Primo Levi heeft geschreven over de Joodse Sonderkommando’s, die de vermoorde Joden uit de gaskamers haalden. Daar zijn veel morele oordelen over geveld. Primo Levi zegt: de realiteit van die kampen is zo extreem, zo anders, dat we daar geen oordeel over mogen hebben.

„Ik denk dat je dat ook kunt stellen met betrekking tot de Joodse raden. Ook hier hebben mensen keuzes moeten maken waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. We moeten terughoudend zijn met dergelijke oordelen. Want het constante oordelen heeft een begrip van de Joodse raden in de weg gestaan. Kijk verder dan dat.”