CO2-uitstoot 2022 lager dan verwacht door hernieuwbare energie

In de eerste negen maanden van 2022 is wereldwijd minder CO₂ uitgestoten dan aanvankelijk werd verwacht, meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) woensdag. Daardoor zal de totale uitstoot als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen dit jaar met iets minder dan 1 procent groeien, zo’n 300 miljoen ton CO₂. Eerder had het agentschap berekend dat dat ongeveer een miljard ton zou worden.

De uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie en het steeds bredere gebruik ervan door nieuwe elektronische voertuigen heeft een veel hogere uitstoot voorkomen, schrijft het IEA. Het energieagentschap ging uit van een miljard ton CO₂-uitstoot vanwege de hoge uitstoot van vorig jaar. Toen kwam bij de verbranding van fossiele brandstoffen bijna twee miljard ton CO₂ vrij, voornamelijk door het snelle herstel van de economische crisis die de pandemie had veroorzaakt. Dat herstel verstoorde een jarenlange daling van de CO₂-uitstoot.

De grootste uitstoot komt dit jaar nog van de vliegsector en door het opwekken van energie. De Russische inval in Oekraïne veroorzaakte een hernieuwde vraag naar kolen, ter vervanging van natuurlijk gas als schaarser geworden energiebron. Uiteindelijk lijkt het erop dat de uitstoot door de verbranding van kolen maar zo’n 2 procent hoger zullen liggen dan gewoonlijk. „Het bemoedigende nieuws is dat zonne- en windenergie een groot deel van het gebrek aan natuurlijk gas opvullen – de toename van steenkool lijkt relatief klein en tijdelijk te zijn”, zegt IEA-directeur Fatih Birol.