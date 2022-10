Chinese Indonesiërs in Nederland: een ongeziene minderheid

Tante Patsy was direct herkenbaar voor mij toen we elkaar voor het eerst tegenkwamen in Amsterdam in 1999. Dat was een jaar nadat ik naar Nederland was geëmigreerd vanuit mijn geboortestad Jakarta. Wij delen dezelfde achtergrond: Chinezen die al vele generaties in het huidige Indonesië woonden.

Tante Patsy heet eigenlijk Patricia Tjiook-Liem. En zij heeft nu het boek Chinezen uit Indonesië. De geschiedenis van een minderheid geschreven. De eerste zin geeft meteen haar motivatie om het boek te schrijven weer: „Zonder een vastgelegde geschiedenis word je vergeten.”

De Chinese gemeenschap heeft een kleurrijke, doch verre van gemakkelijke geschiedenis in Indonesië. Toen de Nederlanders vier eeuwen geleden voor anker gingen in de archipel, woonde daar al een klein aantal Chinese migranten. Bij de volkstelling van 1930 was 1,2 procent van de bevolking in Nederlands-Indië van Chinese afkomst, maar de schattingen in het huidige Indonesië komen meer uit op ongeveer 3 tot 4 procent. De Chinezen hebben vanaf de koloniale tijd en ook daarna in het onafhankelijke Indonesië een belangrijke economische rol gespeeld. Politiek en sociaal hebben ze vaak moeten schipperen in moeilijke tijden en ze zijn meermaals doelwit van vervolging geweest in onrustige periodes.

Met mijn ouders, beiden geboren en inmiddels overleden in Indonesië, reisde ik als kind geregeld naar Nederland voor familiebezoek. Gezellige bijeenkomsten bij mijn tante in Amsterdam-Noord met eindeloos gebabbel in een ‘taal’ die nu bijna uitsterft: een mengelmoes van Nederlands, Maleis, Javaans, en heel soms uitdrukkingen in het Hokkien Chinees. Uiteraard altijd met veel Indonesisch eten.

Restaurants

Pas toen ik al jaren hier woonde, besefte ik dat de Chinese Indonesiërs vrijwel onzichtbaar waren in Nederland. Mensen met een Chinese naam en uiterlijk worden in Nederland automatisch gezien als migranten uit China. „Jouw familie heeft ook een Chinees restaurant?”, is de vraag vaak gesteld aan Chinese Indonesiërs hier. Maar hun ouders zijn vaak artsen, accountants of ingenieurs. Er wonen tussen de vijftig- en honderdduizend etnische Chinezen in Nederland. Rond de achtduizend van hen heeft een Indonesische achtergrond.

Chinese Indonesiërs kwamen vanaf het einde van de 19de eeuw uit Nederlands-Indië naar Nederland, voornamelijk om te studeren, later ook om onrust te ontwijken.

Patricia Tjiook-Liem, geboren in Cirebon in 1939, ging naar Nederland om te studeren, en trouwde voordat ze haar studie voltooide. Toen haar drie kinderen uit huis waren, begon ze op haar vijftigste aan een deeltijdstudie rechten in Leiden. Rondom de tijd dat ze ging promoveren, besefte ze dat er vrijwel geen informatie was over de Chinese Indonesiërs in Nederland. Daarom zette zij in 2010, toen ze 70 was, het Chinese-Indonesian Heritage Center op.

In 2020 werd Patricia gevraagd om deel te nemen aan de nationale 15 augustus herdenking in Den Haag: de eerste keer dat Chinese Indonesiërs vertegenwoordigd waren samen met de andere gemeenschappen uit Nederlands-Indie. En vanaf vorige week heeft tante Patsy er met de uitgave van haar boek voor gezorgd dat de Chinese Indonesiërs in Nederland hopelijk nooit in vergetelheid zullen raken.

Patricia Tjiook-Liem: Chinezen uit Indonesië. De geschiedenis van een minderheid. Walburg Pers, 240 blz. € 27,50