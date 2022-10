Niet eerder schreven Nederlandse poprecensenten unaniem zó negatief over een concert van de nu 81-jarige Bob Dylan, deze week in Amsterdam. De ontgoocheling droop van de recensies af.

Jan Vollaard toonde zich in NRC de hevigst teleurgestelde recensent. „Want Bob Dylans concert, met ticketprijzen die de pan uitrezen, viel ongelofelijk tegen. […] Ik had graag drie ballen gegeven, uit respect voor wie Bob Dylan is en wat zijn werk voor drie generaties heeft betekend. Maar au, wat was dit concert teleurstellend.”

Andere recensenten proberen nog lichtpuntjes te zien, maar noemen het concert toch „een beetje saai” (de Volkskrant), betitelen Dylan als „muzikaal de zwakste schakel” (AD) , zagen op het podium „soms best een rommeltje” (Het Parool) en constateerden „dat de magie van Dylans muziek ditmaal te sporadisch doorbreekt” (Trouw).

Zijn dit gevalletjes van „negativity sells”, zoals schrijver P. F. Thomese de ongunstige recensie in NRC over zijn nieuwe roman Swansdale in de Volkskrant verklaarde? Negativiteit, „dat is de sport”, aldus Thomese. Ik ben dat niet met hem eens als hij daarmee de kunstkritiek bedoelt. Die is in Nederland over het algemeen juist mild, zeker ten opzichte van grote reputaties.

Ook deze poprecensenten hadden de grote Dylan liever geprezen dan gekraakt, maar de liefhebber in hen was daarvoor té teleurgesteld. Vollaard vond Dylan als zanger „onthutsend”: „Zo schraperig lelijk, zo onhandig atonaal heeft hij nog nooit eerder geklonken.”

Nooit eerder? Ik krijg juist een sterk déjà vu-gevoel bij deze kwalificaties, vooral waar Dylan beschreven wordt als een zanger die nauwelijks contact zoekt met de zaal. Zelf zag ik Dylan in 2003 voor het eerst – en voor het laatst – in Afas Live, toen nog de Heineken Music Hall geheten. Ik schreef er destijds in een column over: „Bob was het kleine, charismaloze mannetje in het zwart dat links aan een piano stond te rammelen. Zo bleef hij de hele avond staan, half van ons afgewend, alsof we een beetje stonken […]. Zijn zang klonk als een slechte imitatie van Tom Waits, en in zijn oude nummers had hij zo weinig zin dat hij ze snel afraffelde.”

Slechte zang, slechte performance – het is in al die jaren niet veel verbeterd. Het publiek neemt het op de koop toe, want Dylan is een levende legende en die moet je minstens één keer in je leven gezien hebben. Daar is niets op tegen, maar het is jammer als de legende zich ook als een legende begint te gedragen. Voor de meeste poprecensenten is nu de maat vol. „Dit is het einde van de Never Ending Tour”, schreef Vollaard.

Toch jammer dat het zó moet eindigen. Dylan blijft een van de beste songwriters van zijn tijd, maar als uitvoerend artiest gaat hij te lang door. Hij is niet de enige. In de Heineken Music Hall zag ik in 2015 ook een matig optreden van Jackson Browne, toen al 66 jaar.

Kwestie van leeftijd dus? Nee, nou ja, er zijn uitzonderingen. Voor mij: David Crosby en Graham Nash, beiden 63, in 2005 in een uitverkochte Melkweg – een van de beste concerten die ik ooit bezocht. „Je schrijft een liedje in tien minuten, en kijk eens wat er gebeurt”, zei Nash voldaan na het applaus voor ‘Our House’. Misschien voelt Dylan ook nog steeds die voldoening en blijft hij daarom doorgaan.