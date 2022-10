Berlusconi wisselde flessen drank en ‘lieve brieven’ uit met Poetin, blijkt uit gelekte audiotape

De Italiaanse politicus Silvio Berlusconi heeft vorige maand zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin aangehaald. Poetin gaf Berlusconi twintig flessen wodka en een „lieve brief” voor zijn 86ste verjaardag, en kreeg daar flessen wijn een een „net zo lieve brief” voor terug. De Italiaanse politicus, als leider van Forza Italia onderdeel van de aanstaande rechtse regeringscoalitie van Giorgia Meloni, heeft het moeilijk met de Italiaanse militaire steun voor Oekraïne, verzekerde hij Poetin.

Dat alles blijkt uit een dinsdag gelekte audiotape, die nu in handen is van het Italiaanse persbureau LaPresse. In de audiotape benadrukt Berlusconi dat hij niet vrijelijk kan zeggen wat hij werkelijk van de oorlog in Oekraïne vindt. „Als de media daar achter komen, zou het een ramp zijn.”

De uitspraken van Berlusconi zetten de al moeizame relatie tussen hem en Meloni nog verder onder druk, terwijl de onderhandelingen over portefeuilles in volle gang zijn. Vorige week hadden de twee rechtse politici nog ruzie, nadat Berlusconi in de Italiaanse Senaat op een briefje had geschreven dat Meloni „vooringenomen, arrogant en beledigend” is. Berlusconi eist belangrijke ministersposten — naast Buitenlandse Zaken wil hij zijn eigen mensen ook op Justitie hebben, maar Meloni twijfelt daarover.

Verschillende standpunten

Ook als het gaat over de oorlog in Oekraïne tonen Meloni en Berlusconi weinig eensgezindheid. Vlak na haar verkiezingswinst in september, beloofde Meloni de Oekraïense bevolking de „loyale steun van de nieuwe Italiaanse regering”. Ze staat achter de westerse sancties voor Rusland, verzekerde ze, en heeft de invasie veroordeeld. In de audiotape heeft Berlusconi juist gezegd zich „ernstige zorgen” te maken over de rol van de Italianen in de oorlog. „Volgens Russische ministers is het al oorlog tussen ons omdat wij Oekraïne voorzien van wapens en geld.”

Onder leiding van Mario Draghi was de Italiaanse regering een belangrijke steunpartner van Oekraïne, maar in het Westen bestaan twijfels over of dat onder het bewind van de nieuwe rechtse coalitie voortduurt. Ooit noemde Meloni (Broeders van Italië, 26 procent van de stemmen) Poetin de „beschermheer van Europese normen en waarden”. Berlusconi en Poetin hebben altijd innige banden gehad, en brachten vakanties met elkaar door. Leider van de derde rechtse coalitiepartij (Lega, 9 procent van de stemmen) Matteo Salvini droeg vroeger T-shirts met Poetins gezicht erop.

Forza Italia (8 procent van de stemmen) heeft dinsdag ontkend partij te kiezen voor Rusland. Een woordvoerder van de partij beweert dat Berlusconi in de audiotape een „verhaal van jaren terug” vertelt, meldt persbureau Reuters. In een verklaring stelt Forza Italia dat de partijstandpunten „in lijn zijn met die van Europa en de VS”. Er is in dat opzicht „geen ruimte voor dubbelzinnigheid, en dat is er ook nooit geweest.”