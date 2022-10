Arbeidsuitbuiters worden nauwelijks aangepakt door slechte naleving van de wet

Het wetsartikel dat arbeidsuitbuiting strafbaar (273f) stelt, wordt in Nederland niet correct toegepast. Arbeidsuitbuiters komen zo amper voor de rechter terwijl het aantal gemelde slachtoffers juist toeneemt. Dat staat in het rapport Arbeidsuitbuiting onder de loep in opdracht van vakbond FNV en CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen mensenhandel. Het onderzoek wordt deze donderdagmiddag aangeboden aan staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD).

Voor het onderzoek analyseerden Conny Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan Tilburg University en sinds vorige maand Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, met onderzoeker Eefje de Volder, 105 uitspraken in arbeidsuitbuitingzaken die tussen 2014 en 2021 voor de rechter kwamen. Ook bestudeerden ze 110 brieven van het Openbaar Ministerie (sepots en voortijdige beëindigingen) over zaken die de rechter niet haalden.

Afspraken worden niet nageleefd

Belangrijke conclusie: internationale juridische afspraken worden in Nederland niet volledig nageleefd. Rechters komen niet altijd tot een veroordeling voor arbeidsuitbuiting als een uitgebuite werknemer vrijwillig zegt in te stemmen met de arbeidsomstandigheden. Maar, zo stellen de onderzoekers, die instemming is niet van belang als de uitbuiter misbruik maakt van de kwetsbare positie van de werknemer.

Door de instemming mee te laten wegen voldoen niet alle rechters aan het VN Palermo Protocol, het EU Mensenhandelverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die stelt dat instemming met de uitbuiting irrelevant is als iemand gedwongen wordt. Zo werpen rechters een extra drempel voor veroordelingen.

Ina Hut, directeur van CoMensha: „Als iemand gedwongen werkt in de keuken van een restaurant, zijn paspoort is ingenomen en hij krijgt te weinig betaald, maar hij mag wel even de deur uit voor boodschappen, dan is er nog steeds sprake van dwang.”

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel en valt onder artikel 273f uit het Wetboek van Strafrecht en staat in hetzelfde rijtje als seksuele en criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering- en handel. Voor deze misdrijven kan twaalf jaar gevangenisstraf worden opgelegd en dertig jaar als het de dood tot gevolg heeft.

In 2019 kwamen er slechts zeven zaken van arbeidsuitbuiting voor de rechter. Dat is opvallend, omdat het aantal gemelde slachtoffers van arbeidsuitbuiting de laatste vijf jaar juist toenam, volgens CoMensha: van 230 naar 326.

„In buurlanden belandt arbeidsuitbuiting eerder bij het strafrecht”, zegt Eefje de Volder. In België zijn arbeidswetschendingen in het strafrecht opgenomen, zegt zij, terwijl die in Nederland in het bestuursrecht worden afgedaan en daardoor minder snel bij de strafrechter komen.

Eerder schreef NRC al over een onderzoek van de Arbeidsinspectie, dat stelt dat werkgevers die personeel uitbuiten op de werkvloer van de Nederlandse wet weinig te vrezen hebben. Wetsartikel 273F is volgens de inspectie ongeschikt. Om een uitbuiter te veroordelen moet het misdrijf aan specifieke elementen voldoen, zoals dwang, slechte werkomstandigheden en financieel voordeel voor de baas. Maar arbeidsuitbuiting voldoet zelden aan álle elementen, volgens de Arbeidsinspectie. En omdat het in de praktijk heel lastig blijkt om de rechter te overtuigen van dwang én het oogmerk van uitbuiting, wordt vaak op kleinere vergrijpen ingezet. Dat is zonde, volgens de Inspectie, daders krijgen daardoor lagere straffen. De Arbeidsinspectie pleitte voor een soort ‘mensenhandel light’. Ook de onderzoekers concluderen dat een aanpassing van de huidige wet nodig is. Maar daarnaast wordt de huidige wet dus niet correct toegepast, en dat staat succesvolle vervolging van mensen die verdacht worden van arbeidsuitbuiting in de weg. Daarnaast stellen de onderzoekers dat rechters over vergelijkbare zaken uiteenlopend oordelen: opgelegde straffen wijken enorm af. Ook wordt er vrijwel nooit een beroepsverbod opgelegd aan veroordeelde arbeidsuitbuiters, terwijl dit wettelijk wel mogelijk is. Daardoor kunnen veroordeelden bijvoorbeeld gewoon weer een uitzendbureau beginnen.