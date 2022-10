Dat zespotigen mooi zijn, dat wist Albrecht Dürer al

‘Alleen kunst kan het afstotelijke aantrekkelijk maken”, staat op een muur in de expositie Onderkruipsels in het Rijksmuseum. De tekst verwijst naar het 17e-eeuwse Rubens-schilderij ernaast: het afgehakte hoofd van het mythologische monster Medusa. Wat er precies afstotelijk is, staat er niet bij. Wordt uitsluitend haar nek bedoeld, rood van het bloed? Of ook het hoofd vol krioelende slangen (die, naar verluidt, niet door Peter Paul Rubens maar door Frans Snyders zijn geschilderd)?

Die slangen behoren immers tot de onderkruipsels die in deze tentoonstelling de hoofdrol spelen: van insecten tot reptielen en amfibieën. „Kleine, wriemelige beestjes”, die lang in een kwaad daglicht stonden, aldus de samenstellers. Maar in de 16de en 17de eeuw doken ze steeds vaker op in kunstwerken. Van verderfelijk en afstotelijk werden de onderkruipsels interessant en ja, zelfs aantrekkelijk: plotseling getuigde het van goede smaak om hagedisvormig servies in huis te hebben, of een schilderijtje met haast levensechte libellen.

Je vergaapt je vanzelf aan de schoonheid van insecten als je, aan het begin van de expositie, het miniatuur van een doodgewone huisvlieg ziet, door Jacques de Gheyn. Of, even verderop, het magnifieke vliegend hert – in weerwil van zijn naam geen zoogdier maar een grote keversoort. Die tekening van Albrecht Dürer, uit 1505, geldt als het allereerste kunstwerk waarbij een insect het hoofdonderwerp vormt.

Toch is het wat kort door de bocht om alléén de kunst credits te geven voor het ‘aantrekkelijk maken’ van insecten. Want dat die onderkruipsels überhaupt onder de aandacht kwamen van schilders en beeldhouwers, was juist te danken aan de wetenschap. Zonder de microscopen van pioniers als Antoni van Leeuwenhoek en Jan Swammerdam (ook te zien in de tentoonstelling) was een groot deel van de piepkleine ‘dierkens’ onzichtbaar gebleven. En toen natuurkundige Robert Hooke in 1665 zijn boek Micrographia op de markt bracht, het eerste boek met sterk uitvergrote microscopische afbeeldingen, zorgde dat volgens de expositie voor een ‘schokgolf’.

Ragfijne spinnenwebben

Onderkruipsels is, dankzij de fraaie schilderijen en kunstvoorwerpen, een geslaagde ode aan de buitenbeentjes van de dierenwereld. Zaal na zaal zijn topstukken te zien, van de Surinaamse insectenaquarellen van Maria Sibylla Merian (in bruikleen van de kersverse Britse koning Charles III) tot de ragfijne spinnenwebben van de hedendaagse kunstenaar Tomás Saraceno. (Al raadt de Rijksmuseum-website mensen met arachnofobie wel aan om die laatste zaal te vermijden.)

Maria Sibylla Merian, Pomelotak met groengestreepte Urania-mot. (Bruikleen: Royal Collection Trust) Foto Rijksmuseum

Tegelijkertijd had wat meer biologische diepgang niet misstaan. Juist deze tentoonstelling was een uitgelezen kans geweest om kunst met wetenschap te combineren. Om achtergrondinformatie te delen over de getoonde soorten en om uitgebreider stil te staan bij de huidige insectensterfte en de oorzaken daarvan. Nu blijft het bij summiere teksten. Gelukkig biedt de audiotour wat extra diepgang dankzij interessante onderkruipselfeitjes – bijvoorbeeld over de vreemde kikkersoort Pipa pipa, met een rug vol krioelend kikkerdril.

‘Clara’, de eerste neushoorn in Europa

Aan het einde van de eerste tentoonstelling wandel je vanzelf door naar nóg een wisselexpositie waarin de relatie tussen dier en mens centraal staat: Clara, over een neushoorn die in de 18de eeuw vanuit India naar Nederland werd vervoerd en daarna op tournee moest door Europa. Ook hier is weer een originele Dürer te zien (uit 1515, toen de allereerste neushoorn ooit in Europa arriveerde). Maar waar Onderkruipsels activisme uit de weg gaat, is Clara kritischer van toon. Zo is er een dierenverhaal uit 1750 te lezen, waarin de neushoorn zelf reflecteert op haar gevangenschap: „Als het in de toekomst mogelijk zou zijn om mij te bevrijden van de huidige slavernij die mij nu gevangenhoudt, en terug te keren naar mijn thuisland, dan zou ik voor mijn broeders uit wraak mensen tentoonstellen.”

Daarmee zijn plots de rollen omgekeerd, en lijkt er maar één conclusie mogelijk: het enige échte onderkruipsel is de mens.

Expositie Clara en Onderkruipsels – van gruwelen tot verwonderen. Rijksmuseum, Amsterdam, t/m 15/1/23. Info: Rijksmuseum.nl ●●●●●

Fotografie De onderkruipsels van Jochen Lempert

Jochen Lempert, Schmetterlingshafte, 2019. Terwijl een veertje op het water drijft, kijkt een zwaan schuin naar datgene wat er voorbij kabbelt. „Is dat van mij?” lijkt de zwaan zich af te vragen. Keken we maar wat empathischer naar de natuur, stelt de Duitse fotograaf Jochen Lempert (1958). Opgeleid als bioloog en libellenspecialist legt hij al jaren flora en fauna vast: vogels, insecten, bessen, bloemen, maar ook bijvoorbeeld plastic. Het gaat hem om de veranderende relatie tussen mens en natuur, en dat doet hij vooral door de natuur vanuit andere invalshoek te fotograferen. Geestig is The Skins of Alca impennis (1992 – 2017) waarbij de foto’s naast elkaar iets weg hebben van een reeks pasfoto’s. Of een raaf die gaatjes lijkt te prikken in een boek van Lucio Fontana, de Italiaanse kunstenaar bekend van zijn werk met gaten en sneden. Opvallend genoeg zijn Lemperts foto’s in zwart-wit, waardoor ze extra afwijken van de standaard natuurfoto en het observerende karakter accentueren. Jochen Lempert: Natural sources, t/m 4/12 in , t/m 4/12 in Huis Marseille , Amsterdam.