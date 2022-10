Hij maakt indruk. Representatief voorkomen, past precies in het plaatje. Het gesprek heeft een mooie cadans van zenden en ontvangen. Na een onderhoudende dialoog van een klein uur pakt hij zijn spullen. Hij staat gedecideerd en vol zelfvertrouwen op, waarna ik niet anders kan dan volgen. Hij steekt zijn hand uit en ik schud hem gedwee. Hij zegt: „Dank je wel voor het prettige gesprek.” En: „Je hoort nog van mij.” Vertwijfeld blijf ik achter. Ík ben toch de werkgever die net een sollicitatiegesprek heeft gevoerd?

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl