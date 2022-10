Verenigd in de strijd: ‘Wij Koerden betogen voor heel Iran’

In de huidige opstand tegen het Iraanse regime spelen de Koerden een hoofdrol. Demonstraties in de Koerdische gebieden zijn feller dan elders in het land. De leus die demonstranten door heel Iran gebruiken, ‘Vrouw, leven vrijheid’, vindt haar oorsprong in de Koerdische beweging. En Mahsa Amini, de 22-jarige vrouw die overleed in detentie en uitgroeide tot het symbool van de opstand, was zelf Koerdisch. Haar Koerdische naam is Jina, wat ‘leven’ betekent.

„Wij Koerden zijn altijd harder onderdrukt geweest door dit regime”, zegt een jonge modeontwerpster uit Mahsa Amini’s geboorteplaats Saqez. Haar naam is bekend bij de redactie. „Maar dit keer voelen we ons eindelijk gesteund door de rest van het land. We demonstreren niet alleen voor de Koerdische gebieden, maar voor heel Iran.”

Als het internet uitvalt, weten de demonstranten, vindt een bloedbad plaats

De modeontwerpster doet al vanaf dag drie mee aan de protesten. Ze ontvluchtte ordetroepen met machinegeweren, ademde traangas in – „alsof een mes door je keel snijdt” – en zag hoe een man vlakbij haar werd neergeschoten. „Hij had het kunnen overleven, maar de autoriteiten weigerden een ambulance te sturen.”

Vrouwen zwaaien met hun hoofddoek in de regionale hoofdstad Sanandaj. Foto via sociale media

Het precieze dodental in Koerdistan is onbekend, zegt Awyer Shekhi van Hengaw, een Koerdische mensenrechtenorganisatie die vanuit Noorwegen contact houdt met betogers. Dat valt niet mee, want het internet wordt voortdurend afgesneden. „We hebben nu 38 doden kunnen documenteren, maar het zijn er vast veel meer”, zegt Shekhi. „Iedere keer dat het internet uitvalt, weten we dat er weer een bloedbad plaatsvindt.”

In plaatsen als Teheran, Isfahan en Shiraz gebruiken ze misschien de wapenstok en schieten ze soms met rubberkogels, zegt Soran Mansournia, een Iraanse Koerd die in Groningen verblijft en nauwe contacten onderhoudt met actievoerders in Iran. „Maar in de Koerdische gebieden en ook in Baluchistan en het Arabische zuidwesten zijn de veiligheidstroepen vaak uitgerust met kalasjnikovs en schieten ze met scherp. Daardoor vallen er meer doden.”

Klopjacht

Ondertussen houdt het regime een klopjacht op betogers. Zo vertelt Shekhi dat voor veel apotheken basiji (pro-regime knokploegen) in burger staan. „Ze houden in de gaten wie EHBO-spullen komt kopen en volgen hen om gewonde demonstranten te vinden. Die brengen ze niet naar het ziekenhuis, maar naar de gevangenis. Ook de modeontwerpster in Saqez vertelt over agenten in burger. „Ze komen gewoon tussen de demonstranten staan en zijn moeilijk te herkennen.”

In het centrum van Koerdische steden is demonstreren steeds lastiger omdat ordetroepen daar nu massaal aanwezig zijn. „Nu gebeurt het vooral in buitenwijken”, vertelt de mode-ontwerpster. „Op steeds wisselende locaties.” Zelf heeft ze de afgelopen dagen niet meer betoogd.

Verbranden Iraanse vlag in Bukan. Demonstranten zingen: „vrouw, leven, vrijheid”. Foto via sociale media

Iraanse Koerden – zo’n tien miljoen mensen op een bevolking van 84 miljoen – kennen net als andere minderheden in Iran een lange geschiedenis van onderdrukking. Al onder de Pahlavi-dynastie (1925-1979) kwamen de Koerden vaak in opstand tegen het Perzisch-nationalistische bewind van de sjah en ze speelden een grote rol in de Iraanse Revolutie, waardoor zijn regime in 1979 ten val werd gebracht.

Direct na de revolutie trok Ayatollah Khomeini alle macht naar zich toe en stuurde hij het leger naar Koerdistan om het verzet tegen de Islamitische Republiek de kop in te slaan. Daarbij werden Koerdische steden gebombardeerd en vielen volgens schattingen meer dan tienduizend doden. Vanwege die geschiedenis – en het feit dat veel Koerden soennieten zijn – ziet het sjiitische regime de Koerden dikwijls als vijand, en wederzijds.

Ook dit keer is het verzet van de Koerden hardnekkig. In Koerdistan wordt niet alleen meer gedemonstreerd, er vinden ook massaler stakingen plaats. Bovendien beschikken de Koerden over verschillende (gewapende) politieke partijen. De meesten daarvan opereren weliswaar vanuit Iraaks Koerdistan, maar houden nauw contact met de betogers.

Propagandamachine

„De propagandamachine van het regime geeft deze partijen de schuld van de protesten”, zegt Hassan Ghazi, lid van het Koerdisch Nationale Congres in Brussel. „Ze proberen de opstand neer te zetten als het werk van separatisten.”

Eind vorige maand voerde Iran raketaanvallen uit op militaire bases van de Iraans-Koerdische partijen in Noord-Irak. „Het regime probeert een militair conflict uit te lokken”, zegt Ghazi. „Maar de partijen trappen daar niet in. Ze steunen de protesten, maar gaan niet over tot militaire actie. Want dat is precies wat het regime wil.”

Niets sluit uit dat het regime op den duur onze steden gaat bombarderen. Het zou niet de eerste keer zijn

Volgens Ghazi streven de Koerdische partijen naar eenheid met de rest van de Iraanse oppositie. Afscheiding van Iran zou niet langer het doel zijn. Wel houden ze er binnen Iran nog dromen op na: „De Koerden zijn uit op vrijheid. We willen het recht op een eigen taal, eigen onderwijs en zeggenschap over het bestuur van onze gebieden.”

Ook Shekhi ziet een „nieuwe generatie” in Iran voor wie etnische verschillen er minder toe doen. „We lijden allemaal onder dezelfde armoede en repressie”, zegt ze. Wel vraagt ze zich af of de rest van de Iraanse oppositie daadwerkelijk begrip zal hebben voor eventuele Koerdische wensen om meer autonomie.”

Ook vreest Shekhi dat Koerdistan een veel hardere escalatie tegemoet gaat dan de rest van Iran. „Niets sluit uit dat het regime op den duur onze steden zal bombarderen. Het zou niet de eerste keer zijn.”

