Wettelijke onderbouwing corona is terug bij af

Al sinds het begin van de coronacrisis wordt er gesteggeld over de wettelijke onderbouwing van maatregelen. Het probleem: vergaande maatregelen zoals een mondkapjesplicht, testplicht of scholensluiting zijn in strijd met de Grondwet. Het kabinet had de moeilijke taak grondrechten af te wegen tegen virusgevaar zónder wettelijk kader. Nu, tweeënhalf jaar na het begin van de coronacrisis, is er nog steeds geen wettelijke onderbouwing. De middelen die het kabinet wel heeft, zijn juridisch wankel en ondemocratisch.

Enkele maanden terug was de situatie beter. Sinds december 2020 werden maatregelen vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, die elke drie maanden verlengd werd in afwachting van een permanente wet.

Geen noodzaak meer

In mei stemde de Eerste Kamer een vijfde verlenging weg. De hele oppositie stemde tegen, er zou geen noodzaak meer zijn voor maatregelen. Verder, was het argument, kwam er een permanente wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), om maatregelen en toekomstige pandemieën staatsrechtelijk mogelijk te maken.

Die wetswijziging wacht sinds september op behandeling door de Tweede Kamer. Alleen via noodverordeningen kan het kabinet nog maatregelen opleggen. Net als tijdens het begin van de pandemie. En dat is nu een stuk minder verdedigbaar.

„Het terugvallen op noodverordeningen is een zwaktebod”, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. „Noodverordeningen hebben geen democratische verantwoordingsstructuur. Ze kwamen in de coronacrisis voort uit overleg tussen het kabinet en de veiligheidsregio’s. Het parlement had er geen zeggenschap over.”

Voor het kabinet is het problematisch dat noodverordeningen juridisch kwetsbaar zijn. In mei 2020 schreef de Raad van State dat noodverordeningen „strikt genomen” niet voldoen aan de grondwettelijke vereisten voor het nemen van grondrechtbeperkende maatregelen. Tijdens de „acute, concrete en levensbedreigende aanvangsfase” was dat verdedigbaar, „naarmate de situatie langer duurt, neemt de juridische houdbaarheid van de noodverordeningen af”. Bovend’Eert: „Kan je corona na twee jaar nog een noodsituatie noemen?”

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden: „Eigenlijk zei de Raad van State: één keer, maar nooit meer. Het is zeker niet ondenkbaar dat rechters die geconfronteerd worden met boetes zeggen: dat is niet wettelijk.”

Ben Vermeulen, lid van de Raad van State, zei vorige week in de Tweede Kamer te vrezen dat bedrijven en actiegroepen in de rechtszaal de maatregelen zelf zouden aanvechten. Als de rechter instemt, en oordeelt dat een maatregel ten onrechte de grondrechten van burgers beperkt, kan het kabinet alleen nog ‘dringend adviseren’. Tenzij het gebruikmaakt van het ‘ongeschreven staatsnoodrecht’. Vermeulen: „Dat gebruikten we alleen in de Tweede Wereldoorlog.”

Waarom duurt het zo lang voor er een ‘permanente coronawet’ is? Begin september werd de wijziging van de Wpg naar de Tweede Kamer gestuurd, de behandeling is amper begonnen. Een rondetafelgesprek met experts werd uitgesteld, omdat niet iedereen kon.

Grondige discussie

Een grondige discussie is niet overbodig. De wet kreeg deze zomer veel kritiek. Zwaardere maatregelen als de avondklok ontbreken ten onrechte, oordeelde de Raad van State. En de Eerste Kamer eiste zeggenschap over maatregelen binnen de wet. In de Tweede Kamer is die discussie niet losgebarsten.

Kamerleden wijzen naar het ministerie en kabinet als schuldige voor de trage totstandkoming. „Wij hebben twee jaar geleden al een motie ingediend om de Wpg aan te passen”, zegt Tweede Kamerlid Maarten Hijink, zorgwoordvoerder van de SP. „Ik ga nou niet met stoom en kokend water de wet erdoorheen jassen. De wet gaat óók over toekomstige pandemieën. Dat kan je niet met de snelheid van een acute crisis behandelen.”

Andere Kamerleden wijzen juist naar de Eerste Kamer, die de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wegstemde zonder een alternatief te hebben.

Voermans: „Als het écht nodig is kan behandeling binnen een week. Onder grote druk wordt alles vloeibaar.” Het ontbreekt de Tweede Kamer aan urgentie. Sterker nog, het kan in het belang van sommige partijen zijn de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Partijen als PVV en FVD wíllen geen nieuwe maatregelen. Elke maand zonder ‘nieuwe coronawet’ is winst. En de partijen die wél graag een coronawet willen, hebben er baat bij te wachten tot de nood voor maatregelen hoog is. Dan is de kans groter dat critici hun kritiek inslikken.

Hoewel een land als Duitsland uit voorzorg al begin oktober een mondkapjesplicht invoerde, is er in Nederland vooralsnog geen noodzaak voor maatregelen. Dinsdag maakte het RIVM bekend dat de besmettingscijfers „gestabiliseerd” zijn op „een hoog niveau”: 22.000 besmettingen per week. Maar als er een nieuwe opleving, variant of zelfs pandemie komt, staat het kabinet met lege handen.