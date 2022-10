Mexicanen zoeken zelf naar hun vermiste familieleden

Tienduizenden Mexicanen 'verdwenen' deze eeuw in de drugsoorlog. Officieel zijn ze vermist, in de praktijk vaak vermoord, illegaal gecremeerd of in anonieme graven gedumpt. In verschillende deelstaten hebben nabestaanden, vaak vrouwen, zich georganiseerd om de taak over te nemen die de autoriteiten nalaten. Samen speuren ze naar hun verdwenen kinderen, kleinkinderen, broers en zussen of echtgenoten.