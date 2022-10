„Ik ben een complotdenker. Ik geloof erin dat we worden geregeerd door een wereldwijd complot van kwade reptielen.” Dit is zo ongeveer de vertaling van het kromme Engels van Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, in een interview op de website geopoliticsandempire.com. Als je het interview bekijkt, geloof je het wel: dit is het oude riedeltje van de gevaren van de ‘global deep state’. Maar ‘kwade reptielen’? Dat is nieuw, zelfs voor Baudet.

Gawie Keyser is essayist, programmamaker en filmcriticus.

Gek genoeg kon het in dat gesprek zelfs nog bonter. Het was bijvoorbeeld sterker geweest als Baudet zou hebben gesproken over reptilian, ‘reptielachtig’, in plaats van over simpelweg ‘reptiel’, want dat eerste geeft je meer mogelijkheden. Transfiguratief gesproken. Je hebt dan immers meer monsters, meer horrorachtige lichaamsverandering. Hoe dan ook, we zijn in de wereld van de fantasy, hét domein van zowel de moderne complotdenker als die van alle mensen die ’s avonds naar een streamingdienst op televisie kijken – en dat is praktisch iedereen.

Kijkend naar het interview realiseer ik mij eens te meer dat ik blij ben in Nederland te wonen. Ik kies mijn politici namelijk zo doodgewoon en zo saai mogelijk. Op het moment dat politici gaan rondkrabbelen in de vergaarbak van onze collectieve verbeelding, zoals populist Baudet en andere invloedrijke complotdenkers doen, is het oppassen geblazen. Want dát is manipulatie, dát is machtswellust, dát is cynisme.

Bewuste metafoor

We mogen het niet laten gebeuren. Belangrijk te begrijpen is dat Baudet niet ‘gek is geworden’. Het lijkt er eerder op dat hij bewust in extreme metaforen praat om een politieke boodschap over te brengen over het ‘gevaar van het globalisme’. Ook dit is nieuw, zeker in Nederland waar de gevestigde politiek mijlenver af staat van de leefwereld van gewone burgers die door Netflix en HBO gepokt en gemazeld zijn in de mythische strijd tussen ongedierten en de mens.

Het interview suggereert dat Baudet ontdekt heeft dat Nederlanders klaar zijn om hun verbeelding écht te gaan gebruiken, anders dan zijn collega’s op het Binnenhof. Wie van hen heeft alles van de Game of Thrones-sequel House of the Dragon of The Rings of Power, naar de verhalen van J.R.R. Tolkien, gezien? Ik gok dat je het aantal op de vingers van een hand kunt tellen. En ik weet bijna zeker dat Baudet juist gezien zijn beruchte, geromantiseerde visie op de Oudheid wat de genoemde en daaraan gerelateerde titels betreft binge watcher van jewelste is.

In zulke series wemelt het van reptielachtigen, net zoals in de verhalen van de Oudheid, de Bijbel en in onze moderne, westerse populaire cultuur. De angst voor het reptiel zit, zou je kunnen zeggen, in onze genen. Daarom is het lachwekkend makkelijk dat Baudet het kruipdier als metafoor gebruikt.

Ook omdat hij iemand anders napraat: de Britse antisemitische complotdenker David Icke. Deze Britse ex-profvoetballer, die gelooft dat hij in contact staat met de spirituele wereld, heeft verzonnen dat reptielachtige, buitenaardse wezens een genetisch gemodificeerde ras op aarde hebben gecreëerd om de mensheid in eeuwige angst te laten leven.

Het lastige van Icke en in zijn kielzog Baudet is dat hun fantasy-verhalen behoorlijk verleidelijk zijn, omdat ze aansluiten op verhalen de we bewust en onbewust heel goed kennen. Zelf denk ik dat Icke, die begin november in Amsterdam spreekt, zijn complottheorie heeft bedacht nadat hij de klassieke jaren-tachtigserie V heeft gezien, waarin gebeurt wat hij verkondigt. Verder activeren Icke en Baudet bij mij fijne herinneringen aan het lezen over de ‘serpentmannen’ in de Kull-verhalen van Robert E. Howard uit de jaren dertig, en vooral aan zijn Conan-verhalen, specifiek die in filmvorm uit 1982. Onvergetelijk daarin: de beroemde, unheimische scène waarin de boze koning Thulsa Doom voor je ogen verandert van mens in reptielachtige.

Het punt is: met fantasy in je hoofd is de wereld zowel makkelijker om mee om te gaan als onmogelijk om in te leven. Dat eerste: The Rings of Power biedt bijvoorbeeld hoop, aangezien de Hobbits en Gandalf elkaar hebben gevonden waardoor licht en hoop mogelijk is in de wereld. Dat laatste: het cynisme van figuren als Icke en Baudet. Zij kapen onze verbeelding, exploiteren haar, perken haar in met haatzaaien. En dát is onacceptabel. Bovendien is het gevaar voor ons reëel, gedrenkt als we als consument zijn in de draken van George R.R. Martin (Game of Thrones), de orcs van Tolkien en een scala aan reptielachtigen in de cinematografische universums van Marvel en DC. We zijn zo overspoeld door fantasy-verhalen dat we het geklets van Baudet misschien zo gek nog niet zouden kunnen gaan vinden.

Prachtig complot

Gelukkig zijn Icke en Baudet niet de enigen – ook ik ben graag complotdenker. Alleen, in mijn complotten overwint het goede. Ik weet dat Conan mij bevrijdt van de reptielachtige koning door zijn hoofd eraf te hakken; ik verlang naar V, naar de ‘veilige angst’ van kijken op de bank naar de mogelijkheid dat je buurman handjeklap speelt met een buitenaards reptiel; ik wist al die tijd dat die mooie man in The Rings of Power in werkelijkheid de duistere Sauron is, en ik verheug mij nu al op hoe hij met z’n orcs een rijk der duisternis gaat bouwen.

Dit zijn mijn verhalen, mijn verbeelding. En daar moet Baudet van afblijven. Van politici eis ik een ánder verhaal, een dat gaat over publieke voorzieningen, collectieve en individuele medische zorg, nationale veiligheid en huisvesting. Ik wil ze zo grijs als mogelijk zien op het Binnenhof, onze politici, en daar moeten ze zich daadkrachtig en doelgericht gedragen en niets meer dan dat. Dát zou pas een prachtig complot zijn, een waar ik graag in wil geloven.