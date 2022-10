Rente op studieschuld stijgt, voor het eerst in vijf jaar

Vanaf 1 januari 2023 gaat de rente op de studieschuld voor alle huidige studenten en voor een aantal terugbetalers omhoog. Dat heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dinsdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat de rente weer boven de 0 procent uitkomt.

Voor studenten die nu aan een mbo-instelling studeren of onder het oude stelsel van studiefinanciering vallen, is het rentepercentage vastgesteld op 1,78. Voor studenten in het hbo en op de universiteit die in het huidige leenstelsel studeren, wordt de rente 0,46 procent.

De aankomende rentestijging heeft niet meteen gevolgen voor alle oud-studenten met een studieschuld. Op het moment dat een oud-student begint met de terugbetalingsperiode, wordt de rente die dan geldt voor vijf jaar vastgezet. Na afloop van deze periode wordt de rente opnieuw bepaald. Zodoende gaat de rentewijziging van 2023 alleen op voor oud-studenten die in 2018 of in stappen van vijf jaar ervoor, dus bijvoorbeeld in 2013, begonnen aan hun terugbetalingsperiode. Ook geldt de rentewijziging voor studenten die in 2023 beginnen met aflossen.

Protesten

Studentenorganisaties uitten eerder al hun zorgen over een mogelijke stijging van de rente op de studieschuld. Een petitie om de stijging tegen te houden, werd meer dan honderdduizend keer ondertekend. Leden van de Eerste Kamer namen de petitie vorige week in ontvangst. Dinsdag zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) te vrezen voor een rentepercentage dat de komende jaren alleen maar toeneemt: „Deze rentestijging werkt nog meer financiële kopzorgen in de hand voor een groep die al meerdere keren sterk geraakt is”, aldus ISO-voorzitter Terri van der Velden.

De totale studieschuld van huidige en oud-studenten bedroeg begin dit jaar 25,7 miljard euro, becijferde het CBS onlangs. Dat was een toename van 1,3 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. De studieschuld in Nederland groeit ieder jaar en is sinds 2015, het jaar van de invoering van het leenstelsel, verdubbeld.

Berekeningen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap berekent de jaarlijkse rentestijging op basis van het gemiddelde rendement op staatsobligaties. Daarbij wordt het rentepercentage voor het mbo en het hoger onderwijs nu nog vastgesteld met een verschillende rekenmethode. In het mbo wordt gekeken naar het rendement op een staatsobligatie met een looptijd van drie tot vijf jaar met als meetpunt de maand september, in het hoger onderwijs is het uitgangspunt het rendement over het afgelopen jaar van een staatsobligatie met een looptijd van vijf jaar.

Gevolg van die aanpak is dat mbo-studenten een hogere rente moeten betalen. Om die reden wil onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) de terugbetaalregels gelijktrekken. Alle studenten die in het studiejaar 2023/2024 aan het mbo gaan studeren, vallen onder dezelfde voorwaarden als nu al gelden voor het hoger onderwijs. Studenten die dan al afbetalen, blijven onder het stelsel vallen waar ze nu in zitten. Mbo-studenten die al lenen en op dat moment nog studeren, mogen zelf kiezen tussen het oude of het nieuwe stelsel.