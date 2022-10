Ramptoerisme rond Elvis, Monroe en Dahmer

We willen de werkelijkheid over Jeffrey Dahmer. Maar dan wel verpakt in acht handzame afleveringen, met een verhaalboog, dynamische personages en iets van een catharsis aan het einde.

Afgelopen zaterdag muntte schrijver Sarah Meuleman in deze krant het begrip fictie-inflatie. Nu we – en in versterkte mate tijdens de pandemie – overal series bingen, zijn feit en fictie onontwarbaar met elkaar in de knoop geraakt. Verzonnen verhalen schieten tekort, er bestaat een collectieve honger naar echt en authentiek, of het nou is omdat de werkelijkheid altijd gekker is dan je kunt bedenken of omdat we in een wereld leven waarin de raarste verzinsels voor waar worden verkocht. Zie de enorme populariteit van ‘true crime’, waargebeurde misdaadverhalen.

Maar zoek je naar echt, dan moet je juist niet bij films of series wezen, zou ik denken. Zelfs niet bij documentaires. Élke film is een bewerking van de werkelijkheid, weten filmtheoretici al zeker een eeuw.

Meuleman had het over fictie-inflatie naar aanleiding van de Netflix-serie Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, een gedramatiseerde biografie van de Amerikaanse seriemoordenaar. Deze stond na zijn release eind september vrijwel onafgebroken op één in de Netflix serie-top 10 – inmiddels is hij ingehaald door The Watcher, een andere enge, waargebeurde serie. Dahmer zorgde voor controverse. Producent Ryan Murphy zou het Monster van Milwaukee te sympathiek afschilderen en zijn slachtoffers anonimiseren. Nabestaanden van de mensen die door Dahmer werden vermoord en opgegeten, riepen Netflix ter verantwoording. Zonder te zijn geconsulteerd, zagen ze versies van zichzelf en hun verloren dierbaren in beeld. Ze voelden zich ‘gehertraumatiseerd’.

Blonde

Vergelijkbare kritiek viel regisseur Andrew Dominik ten deel toen zijn vrije Marilyn Monroe-biopic Blonde uitkwam. Hoewel de film minder op feiten gebaseerd is dan Dahmer – Dominik liet zich inspireren door de gelijknamige gefictionaliseerde Marilyn-biografie van Joyce Carol Oates uit 2000 – kreeg ook hij het verwijt entertainment te verwarren met exploitatie en zijn hoofdpersoon nogmaals te slachtofferen.

Welke vrijheden kan een maker van filmbiografieën zich permitteren? Hoe waarheidsgetrouw moet een biopic zijn? Is er een morele grens?

Misschien is het meer praktisch: hoeveel voorkennis moet je als toeschouwer eigenlijk hebben om een vrije, of juist heel specifieke interpretatie van een historische figuur te kunnen waarderen of begrijpen? Of moet je na afloop alsnog met je neus in de boeken? Na het zien van Laura Poitras’ in Venetië met een Gouden Leeuw bekroonde documentaire All the Beauty and the Bloodshed, waarin kunstenaar Nan Goldin het opneemt tegen het big pharma-concern van de Sackler-familie dat half Amerika verslaafd maakte aan de pijnstillers, had ik behoefte aan meer informatie. Mijn eerste reflex was om de Disney+-fictieserie Dopesick te bekijken. Toen ik daarna nog met vragen zat, keek ik Alex Gibney’s HBO-documentaireserie The Crime of the Century. Ik zocht, kortom, naar de feiten in de fictie. En verheug me er stiekem op dat er een tweede seizoen van Dopesick is aangekondigd. Ook ik ben een biografische ramptoerist.

Glad ijs

Je kan zeggen dat elke filmbiografie zich ethisch op glad ijs begeeft. Maar ja, op glad ijs krast de kunst de mooiste krullen. Elke leven wat je in negentig minuten samenvat is een collage van keuzes. In het geval van Blonde was die keuze een portret te schilderen van Marilyn Monroe als slachtoffer. Is Dominik daarin geslaagd? Grotendeels. Mis ik de andere Marilyn? De charmante, verstandige, begaafde, grappige? Enorm. Maar dat is niet deze film. Over Blonde kun je alleen maar zeggen of hij in zijn doelen is geslaagd.

Toch schuurt het. Want ook de doelen van een film moet je kunnen ondervragen. Ik was dol op Baz Luhrmans eclectische film Elvis. Waar Dominik koos voor lijden, koos Luhrman voor leven. Dus geen smoezelige onderonsjes met president Nixon, niet toegeven dat Elvis helemaal niet de redder van de zwarte muziek was, laat staan hem aan het einde van zijn leven in al zijn vergane glorie aan drugs, zwaarlijvigheid en zwaarmoedigheid ten onder te zien gaan.

Manohla Dargis van The New York Times noemde biopics die geen evenwichtige representatie van de werkelijkheid nastreven ‘fictieve biografieën’. In de film kan je dat – anders dan in de literatuur – een relatief nieuw genre noemen. Het zijn wat-als verhalen. Een film die daarin het verste durft te gaan is de recente Oostenrijkse ‘Sisi’-film Corsage. Die heeft gewoon het lef om de Oostenrijkse keizerin Elisabeth aan het einde een nieuw leven te geven. Te bevrijden van het keurslijf waarin de geschiedenis haar heeft gepropt. Corsage is daarin wel transparant. Regisseur Marie Kreutzer laat bij herhaling zien hoe haar film slechts één perspectief op de werkelijkheid geeft. Met filmische middelen die ons wakker houden, benadrukken dat het film is: point-of-view-shots, subjectieve camerastandpunten. In de artfilm is dat heel gewoon. In de mainstreamfilm minder. Die wil ons juist doen vergeten dat iets film is.

Hoe dan ook is de omgang met feiten in de film best gecompliceerd geworden. En anders dan Sarah Meulenman geloof ik niet dat het overgaat, dat wij straks weer een strengere scheiding tussen feit en fictie eisen. Het antwoord lijkt me eerder: meer media-educatie. Filmmakers mogen vrij zijn, hun werk is niet vrijblijvend. Beelden hebben impact. Als feiten onder druk staan, dan moeten we beter de gereedschappen leren gebruiken om feiten te herkennen en controleren. Anders maken we van onze gedeelde wereld een verzinsel. Net zoals we leren lezen, moeten we ons kijken (en luisteren) beter trainen en analyseren. Om te begrijpen hoe onze verhalen de werkelijkheid representeren. En waarom we dat zo doen. En ons afvragen of het ook anders kan. Om dat gesprek te voeren, moeten we de taal van de beelden leren spreken.

