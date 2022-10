Ook onderzoek naar omstreden betalingen aan cardioloog in Rotterdam

Biotronik, de Duitse fabrikant van kostbare elektronische implanteerbare hartapparaten, heeft regelmatig betalingen gedaan aan een cardioloog van Erasmus MC die niet in registers terug te vinden zijn.

De Rotterdamse cardioloog deed vorig jaar nog onderzoek samen met twee werknemers van de Duitse fabrikant. Dat onderzoek werd betaald door Biotronik en ook de cardioloog kreeg een onbekend bedrag hiervoor, maar dit bedrag is niet gemeld. Dat blijkt uit onderzoek door NRC naar de Duitse fabrikant. Biotronik wordt er door het OM van verdacht Zwolse cardiologen van Isala voor miljoenen te hebben omgekocht.

Meldingen zijn van belang voor de inspectie om te controleren of er sprake is van verboden gunstbetoon, maar tegelijkertijd bestaan er veel uitzonderingen op de meldingsplicht.

De betalingen van Biotronik aan de cardioloog die wel openbaar zijn gemaakt, zijn aanleiding geworden voor intern onderzoek. Actualiteitenrubriek Nieuwsuur meldde vorige week dat het ziekenhuis een integriteitsonderzoek is gestart naar 70.000 euro aan betalingen van Biotronik aan de medisch specialist voor adviezen en andere „dienstverlening”. De cardioloog zegt desgevraagd tegen NRC dat kantoor EY momenteel een extern forensisch onderzoek uitvoert in opdracht van de raad van bestuur van het Erasmus MC om uit te zoeken of er „strafbare feiten” zijn gepleegd.

De betalingen die wel geregistreerd zijn, gingen niet rechtstreeks naar de cardioloog, maar naar zijn organisatie-adviesbureau. Het (commerciële) onderzoek dat de cardioloog doet is ondergebracht in een kerstboom van vennootschappen. De cardioloog is directeur van twee bv’s en commissaris van een nv waaronder 16 aparte bv’s hangen die zijn opgericht voor onderzoek samen met de industrie.

De Rotterdamse cardioloog promootte regelmatig producten van Biotronik, dat pacemakers, implanteerbare defibrillators (ICD’s) en thuismonitorsystemen maakt. Hij sprak op congressen van de Duitse fabrikant, zijn onderzoeken werden en worden geadverteerd op de website van Biotronik, hij werd opgevoerd in persberichten van Biotronik en in vakbladen over nieuwe producten van Biotronik. De cardioloog wil desgevraagd niet zeggen of hij in het verleden op de loonlijst van het bedrijf stond, maar benadrukt dat hij nu geen financiële banden heeft met Biotronik. Hij kan „niets toelichten zolang het onderzoek loopt”.

Het Erasmus MC laat weten dat het „inderdaad onderzoek laat uitvoeren naar betalingen die gedaan zijn aan een van onze medisch specialisten” en wil verder niets kwijt. Biotronik reageert niet op vragen van NRC.

Onderzoekers moeten hun belangenconflicten openbaren in hun wetenschappelijke publicaties. De Rotterdamse cardioloog publiceerde vorig jaar artikelen waarin de ene keer wel betalingen van Biotronik werden gemeld en de andere keer niet. Volgens de cardioloog is dat verklaarbaar omdat alleen belangenconflicten die voor het specifieke onderwerp van onderzoek „relevant” zijn gemeld dienen te worden. „Daar zie ik geen ruimte voor foutjes.”

