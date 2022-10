Nieuw op streaming week 42: The Peripheral, Notre-Dame en The Green Glove Gang

The Peripheral

Grote sciencefictionserie gebaseerd op een boek van William Gibson. Flynne Fisher (gespeeld door Chloë Grace Moretz) krijgt in de nabije toekomst de kans om een geavanceerd VR-systeem uit te testen. Ze komt terecht in een futuristisch versie van Londen. Het lijkt een simulatie, maar dingen die gebeuren, hebben gevolgen in de echte wereld. The Peripheral komt uit de koker van Jonathan Nolan en Lisa Joy, de makers van Westworld.

Prime Video, 8 afleveringen. Wekelijks vanaf vrijdag.

Notre-Dame

Deze Franse miniserie speelt zich af tijdens de uitbraak van brand in Notre-Dame, een van de beroemdste kathedralen in de wereld. De brandweerlieden die de kathedraal proberen te redden, worden gevolgd, samen met een aantal andere betrokkenen.

Netflix, 6 afleveringen.

The Green Glove Gang

Drie vrouwelijke dieven op leeftijd proberen uit handen van de politie te blijven in deze serie uit Polen. Dat doen ze door onder te duiken in een verzorgingstehuis.

Netflix, 8 afleveringen.

