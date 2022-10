Nederland stapt uit omstreden energieverdrag ECT

Nederland stapt uit het omstreden energieverdrag ECT, kondigde minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie (D66) dinsdag aan tijdens een Kamerdebat. Volgens Jetten staat het investeringsverdrag Energy Charter Treaty uit 1994 de klimaatdoelen van Parijs eerder in de weg dan dat het eraan bijdraagt.

Er is al langer kritiek op het verdrag, omdat het producenten van fossiele energie zou beschermen. Bedrijven die vinden dat ze benadeeld worden door klimaatbeleid kunnen op basis van het ECT schadeclaims indienen tegen overheden. Vorige week vroegen onder meer Urgenda, Milieudefensie en FNV het kabinet al om het verdrag op te zeggen. Ook de Franse stereconoom Thomas Piketty keerde zich vorig jaar fel tegen het ECT. „Dit is een van de vele krankzinnige verdragen die in de jaren negentig zijn gesloten en van tafel moeten”, schreef hij op Twitter.

Om tegemoet te komen aan alle kritiek is het door meer dan vijftig landen ondertekende ECT onlangs wel enigszins aangepast, maar volgens Jetten is het nog steeds niet goed genoeg. Het is nog niet bekend wanneer Nederland uit het verdrag stapt. Het kabinet twijfelt of het eerst moet instemmen met de aangepaste versie en dan uit zal treden, of direct uit het ECT stapt. Jetten wil het liefst optrekken met andere EU-landen die ook uit het ECT willen.

Het officiele doel in de jaren negentig van het verdrag was het vereenvoudigen van internationale samenwerking op energiegebied. Het moest onder meer investeringen in voormalige Sovjet-staten aantrekkelijker maken door investeerders te beschermen tegen onvoorspelbaar overheidsbeleid. Maar nu de EU het gebruik van fossiele brandstoffen versneld wil terugdringen, wordt het ECT steeds meer een sta-in-de-weg.