Nederland onderneemt laatste evacuatiepoging voor 189 Afghanen

Nederland gaat voor 1 november nog een laatste poging doen om 189 Afghanen te evacueren uit Afghanistan. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) in een maandag gepubliceerde Kamerbrief. Afghanen die er niet in slagen met de evacuatiepoging mee te gaan, blijven welkom in Nederland. Wel moeten zij dan op eigen gelegenheid afreizen.

De groep bestaat uit mensen die onder meer als tolk hebben gewerkt voor Nederlandse hulporganisaties of defensie. Door hun werk voor buitenlandse organisaties lopen zij het risico op vervolging door de Taliban, die in de zomer van 2021 de macht overnamen in Afghanistan.

Tot nu toe zijn 2.551 mensen vanuit Afghanistan geëvacueerd naar Nederland. Velen van hen staken eerst de grens over met Pakistan en werden vervolgens naar Nederland gevlogen. Hier verblijven ze sindsdien in opvanglocaties, onder meer in een kazerne van defensie bij het Groningse Zoutkamp.

In het verleden liet Pakistan in overleg met Nederland ook Afghanen zonder paspoort toe, maar dat doet het volgens Hoekstra inmiddels niet meer. Een reden voor de gewijzigde opstelling van Pakistan geeft hij niet. Omdat het onder het regime van de Taliban lastig is om een paspoort te krijgen, zorgt dat voor problemen voor een deel van de 189 Afghanen op de evacuatielijst. Van hen hebben er veertig een paspoort, meldt een woordvoerder van het ministerie aan Nu.nl.