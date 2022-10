Klimster die Iran zonder hijab vertegenwoordigde, biedt verontschuldigingen aan

De Iraanse topklimster Elnaz Rekabi zegt terug te keren naar haar land samen met haar ploeggenoten. Haar vrienden vreesden dat ze vermist zou zijn na haar actie van zondag, toen ze wereldwijd bekendheid verwierf door mee te doen aan de Aziatische kampioenschappen zonder hijab. Ze kreeg veel steun, maar stelt dinsdag op Instagram dat het niet haar bedoeling is geweest om de hijab af te laten tijdens de wedstrijd.

In de verklaring verontschuldigt de 33-jarige Rekabi zich voor „de zorgen” die ze heeft veroorzaakt. Ze suggereert dat het niet om een vooraf bedachte actie ging, maar dat ze op een onverwacht moment werd opgeroepen om de muur te beklimmen. Dat deed ze vervolgens met een hoofdband en het haar in een paardenstaart gestrikt. Beelden van de actie gingen de wereld over, waarna vrienden van Rekabi zondagavond geen contact meer konden krijgen. Volgens de BBC zijn haar telefoon en paspoort afgenomen.

Rekabi’s vrienden vreesden voor sancties van het Iraanse regime, dat vrouwen verplicht om hun kapsel te bedekken in het openbaar. De afgelopen weken kwamen duizenden Iraniërs daartegen in actie na de dood van Masha Amini, die hardhandig was gearresteerd door de religieuze politie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de islamitische kledingsvoorschriften droeg. De politie greep hard in bij die betogingen, waarbij ook doden zijn gevallen.