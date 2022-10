Kamer stemt voor schorsing FVD-leider Baudet

De Tweede Kamer heeft voor een schorsing van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gestemd. Hij mag daardoor een week lang niet deelnemen aan debatten in het parlement, maar wel nog stemmen. Aanleiding voor de schorsing is het niet-registreren van nevenfuncties. Ook zou Baudet niet-transparant zijn over inkomsten en giften. Caroline van der Plas (BBB) stemde tegen het schorsingsvoorstel. De FVD- en PVV-fracties onthielden zich uit protest van stemming en verlieten voortijdig de plenaire zaal.

Vorige week adviseerde het College van onderzoek integriteit Tweede Kamer om Baudet te schorsen nadat daar een klacht was binnengekomen over het Kamerlid. Daarnaast heeft het adviesorgaan de FVD-Kamerleden Gideon van Meijeren en Freek Jansen berispt in de hoop dat ze hun nevenfuncties alsnog zullen doorgeven. De fracties van VVD, D66, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt dienden in juni een klacht in over de parlementariërs.

Belangenverstrengeling

Volgens een parlementaire gedragscode moeten Kamerleden melding maken van hun commerciële nevenfuncties, extra inkomsten en ontvangen giften, om zo belangenverstrengeling te voorkomen. Het college stelt dat Baudet, Van Meijeren en Jansen hebben nagelaten te melden dat ze bestuurders zijn van de uitgeverij Amsterdam Media Group. Ook zou de FVD-leider nevenfuncties bij THPB Media B.V. — een uitgeverij verbonden aan de partij — en Forum voor Democratie B.V., dat zich bezighoudt met commerciële activiteiten, niet hebben geregistreerd.

Baudet zei voor de stemming in de Kamer dat het schorsingsvoorstel over de integriteitsregels niet „over belastingen of nevenactiviteiten gaat”. Volgens hem gaat het „over het fundamentele principe dat Kamerleden immuniteit horen te hebben in het uitoefenen van hun werk”. „We zijn hier alle 150 gelijk om de macht te controleren en niet om elkaar te controleren”, aldus de FVD-leider. PVV-voorman Geert Wilders sprak zich in vergelijkbare verwoordingen uit en vertrok samen met de FVD-fractie uit de zaal voor de stemming.

Woord ontnomen

Omdat Baudet eerder is berispt, maar die waarschuwing negeerde, is zijn sanctie zwaarder dan die van Jansen en Van Meijeren. Ook tegen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen is een klacht ingediend door D66. Van Houwelingen plaatste onlangs een tweet waarin hij ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) in verband bracht met het naziregime door een fotobewerking van een hakenkruis en de twee bewindslieden te delen. Dat bericht verwijderde hij later.

Op deze manier is niet eerder een Kamerlid geschorst. Dat komt mede doordat het college dat toezicht houdt op gedrags- en integriteitsregels nog maar een jaar bestaat. Baudet is wel eerder het woord ontnomen in de Tweede Kamer. Vorige maand suggereerde hij dat de universiteit waar D66-leider en minister van Financiën Sigrid Kaag studeerde een opleidingsplek is voor spionnen. Daarop verliet het voltallige kabinet de zaal en ontnam Kamervoorzitter Vera Bergkamp Baudet het woord, mede omdat hij de aantijging niet wilde terugnemen.