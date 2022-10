Indonesië wil ‘roofkunst’ terug van Nederland

Indonesië heeft een verzoek gedaan aan Nederland om meerdere kunstwerken en natuurwetenschappelijke collecties terug te geven. De Indonesische regering beschouwt de werken als roofkunst. In juli dit jaar is de lijst met „museale objecten uit het koloniale verleden” gedeeld met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66), zo bevestigt haar woordvoerder dinsdag na berichtgeving van Trouw. Indonesië wil onder meer de complete Dubois-collectie terug, die nu in museum Naturalis is tentoongesteld.

De collectie bestaat uit zo’n 40.000 fossielen, die door de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois werden opgegraven tussen 1887 en 1900. Die verzameling bevat onder meer de schedelkap van de ‘Javamens’, een van de topstukken in de Naturalis-collectie. Ook wil Indonesië de zogenoemde Lombokschat terug, bestaande uit edelstenen en gouden en zilveren sieraden. Het is nog onduidelijk of Nederland het verzoek honoreert; een woordvoerder van staatssecretaris Uslu stelt dat de relatie met Indonesië goed is en dat een besluit over het onderzoek volgt. Vorige maand bracht Uslu een bezoek aan het land samen met Nederlandse vertegenwoordigers van culturele instellingen.

Lees ook dit artikel: De tand van Lumumba is terug

300.000 voorwerpen

Een onafhankelijke commissie onder leiding van jurist Lilian Gonçalves zal zich buigen over de herkomst van de stukken. De commissie zal ook beoordelen of de werken roofkunst betreffen. Anderhalf jaar geleden werden de commissieleden kenbaar gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media. In december zullen de onderzoekers beginnen. Het is niet bekend hoelang het onderzoek in beslag gaat nemen. Volgens het ministerie hebben meer landen verzoeken gedaan om kunst te restitueren, maar welke landen en welke kunst dat betreft, is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Twee jaar geleden adviseerde de Raad van Cultuur het kabinet om koloniale roofkunst „onvoorwaardelijk” terug te geven aan de voormalige koloniën Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden als ze daarom vragen. Toenmalig minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) had de Raad om advies gevraagd. Ook die adviescommissie stond onder leiding van Gonçalves. Daarnaast pleitte de Raad ervoor dat Nederland moet erkennen dat handelaren zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan uitbuiting en racisme. Naar schatting heeft Nederland zo’n 300.000 koloniale voorwerpen in de rijkscollectie.