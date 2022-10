In droge gebieden volgt op een natuurbrand vaak een stofstorm

Ongeveer de helft van alle hevige natuurbranden op de wereld wordt gevolgd door stofstormen, waarbij de wind schadelijke bodemdeeltjes van bijvoorbeeld klei omhoog blaast en soms honderden kilometers verplaatst.

Die conclusie trekken Yan Yu van Peking University en Paul Ginoux van het Amerikaanse onderzoeksinstituut NOAA aan de hand van satellietbeelden. Op die beelden stonden meer dan 150.000 bosbranden verspreid over de wereld uit de periode van 2003 tot en met 2020. De atmosfeeronderzoekers deelden hun analyse maandag in Nature Geoscience. Zo’n stofstorm verslechtert de luchtkwaliteit, net als de rook en het roet die ook vrijkomen bij een natuurbrand.

Hevige natuurbranden vernietigen vegetatie en laten de bodem uitgedroogd achter. Winden worden dan niet meer afgeremd door bomen en struiken en er is niets meer dat de bodemdeeltjes vasthoudt op hun plek. Zo kunnen harde winden de bodemdeeltjes van klei en silt (leem) met een grootte van zo’n 20 micrometer omhoog blazen en meevoeren. Die stormen kunnen dagen tot weken aanhouden.

„Stofstormen na natuurbranden zijn eerder enkele keren lokaal waargenomen in bijvoorbeeld Amerika en in Australië”, zegt Ginoux, een van de auteurs. „Maar, ze zijn nog nooit wereldwijd bestudeerd.”

Om dat te veranderen, analyseerden Yu en Ginoux 150.000 satellietbeelden van natuurbranden uit verschillende delen van de wereld in de periode van 2003 tot en met 2020. Ze keken alleen naar hevige natuurbranden: met minimaal twintig actieve brandhaarden binnen een straal van tien kilometer in zeven dagen. Ginoux: „We analyseerden satellietfoto’s in verschillende kleuren. Om branden op te sporen keken we in het voor het menselijk oog onzichtbare infrarood, waar warmtebronnen duidelijk zichtbaar zijn. Voor verschil in vegetatie van voor en na de brand keken we naar foto’s genomen in het zichtbare groene licht. Om te kijken hoe bodemvochtigheid de stofstormen beïnvloedt, analyseerden we de bodemvochtigheid aan de hand van microgolven, licht met een langere golflengte dan rood, groen en blauw. Voor het detecteren van stofdeeltjes keken we naar een combinatie van kleuren.

„Het was voor ons een verrassing dat stofstormen zó vaak voorkomen na een hevige natuurbrand, maar liefst bij meer dan de helft”, gaat Ginoux verder. „En we zagen ze bijna overal op de wereld: China, Spanje, Australië.”

Hoe lang de stofstormen aanhouden, hangt af van de ernst van de natuurbrand én van hoe droog de bodem voor de natuurbrand was. Hoe droger de bodem, hoe langer de stofstorm aanhield, ook al was de brand even ernstig. Water houdt de bodemdeeltjes bij elkaar, waardoor ze te zwaar worden om omhoog te schoppen.

De helft van de stofstormen werd waargenomen op savannes, grote vlaktes met gras, lagere begroeiing en enkele bomen. Ginoux: „Na de hevige bosbranden hier in Californië heb je nog steeds boomstronken overeind staan die de wind afremmen. En landbouwgrond wordt bijna altijd besproeid met water. Maar in savannegebieden staat vooral lage vegetatie met weinig bomen. Na een brand wordt vrijwel alle vegetatie weggeschroeid. Bovendien zie je dit soort landschappen vooral in droge gebieden.”

Stofstormen kunnen op hun beurt bosbranden en weer nieuwe stofstormen in de hand werken. „De stofdeeltjes kunnen hoog in de lucht terechtkomen, waar ze zonlicht absorberen. Dan warmt de omringende lucht op waardoor waterdamp in de atmosfeer niet condenseert en regen uitblijft.”

