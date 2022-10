Hoofd Duitse cyberveiligheidsdienst ontslagen na verdachtmakingen banden met Rusland

Het hoofd van de Duitse toezichthouder op het gebied van cyberveiligheid, Arne Schönbohm, is ontslagen, meldt het Duitse persbureau DPA. De baas van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zou „te weinig afstand” houden van een omstreden vereniging, die ervan wordt verdacht contacten te onderhouden met Russische geheime diensten.

Volgens Duitse media is het nog onduidelijk welke precieze beschuldigingen tegen Schönbohm hebben geleid tot zijn ontslag. Maar minister Nancy Faeser van Binnenlandse Zaken laat dinsdag via haar woordvoerder weten dat recente verdachtmakingen tegen Schönbohm in de media „het noodzakelijke vertrouwen in de neutraliteit en onpartijdigheid van de voorzitter van de belangrijkste Duitse cyberbeveiligingsautoriteit blijvend hebben beschadigd”. Daarbij verwijst ze onder meer naar een uitzending van het satirische actualiteitenprogramma ZDF Magazin Royale.

Russische geheime diensten

In het programma kwam een vereniging ter sprake die Schönbohm tien jaar geleden heeft opgericht: Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Schönbohm onderhoudt nog steeds contact met de huidige voorzitter van de vereniging, die verkiezingswaarnemer zou zijn geweest in Rusland en banden zou hebben met Russische geheime diensten. Ook was tot voor kort het Duitse cyberbeveiligingsbedrijf Protelion lid van de vereniging en dat bleek een dochter te zijn van het door een oud-KGB’er opgerichte Russische bedrijf Infotecs.

Er wordt onderzoek gedaan naar de beschuldigingen tegen Schönbohm en hij wordt volgens het ministerie totdat de uitkomsten daarvan bekend zijn „uiteraard” onschuldig geacht. Maar vertrouwen in cyberveiligheid is juist „in de huidige crisissituatie met betrekking tot Russische hybride oorlogsvoering” van groot belang, aldus minister Faeser.