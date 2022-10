Grootschalige zoektocht naar vermist 10-jarige meisje al bijna een etmaal aan de gang

Een rechercheteam zoekt al bijna een etmaal naar het vermiste gehandicapte meisje Hebe Zwart (10), dat gisterenavond met haar 26-jarige begeleider Sanne verdween vanuit Raamsdonksveer. De zoekactie richt zich sinds vanmiddag vooral op het Oost-Brabantse Waspik, maar ook op andere plekken rondom Raamsdonksveer wordt „op grote schaal” gezocht, zegt een politiewoordvoerder tegen NRC. De politie heeft nog geen aanwijzingen waar het tweetal zich bevindt.

Het meisje is sinds maandagavond vermist. Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgestuurd. Hebe was vertrokken met haar begeleider in een zwarte auto, een Kia Picanto, vanuit een dagbesteding in Raamsdonksveer. Ze zouden op weg zijn naar huis, in Vught, maar zijn daar nooit aangekomen. Alle wegen en waterwegen op en rond de route tussen Raamsdonksveer en Vught zijn onderzocht door het rechercheteam, meldde de politie.

De politie kan nog niet zeggen of het gaat om een ongeval of om een misdrijf. Volgens bekenden van de begeleider, die met De Telegraaf spraken, zou „Sanne Hebe nooit wat aandoen”. Ook de familie van Hebe zegt dinsdagavond in een verklaring dat de twee „een bijzondere band” hebben, meldt persbureau ANP.

Dinsdagmiddag werd naar de auto gezocht in het water op een bedrijventerrein in Waspik, nadat er een melding binnenkwam van oliesporen in het water. Dat leidde niet tot een ontdekking, maar de zoektocht in Waspik gaat nog steeds door. Momenteel wordt er met een sonarboot op het water gezocht, meldt de politie op Twitter. Burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk, waar Waspik onder valt, was bij de zoekactie aanwezig. „Het is verschrikkelijk voor de familie en we hopen dat ze snel gevonden worden”, zei Ausems tegen De Telegraaf.

Zoektocht ‘achter de schermen’ gaat door

Twee teams van het Veteranen Search Team zijn dinsdagavond aan het meezoeken. Zij zoeken onder meer bij en in een sloot langs de A59, waar de auto mogelijk maandagmiddag nog had gereden. De familie heeft ook een zoekactie opgezet met vrijwilligers, zegt de politiewoordvoerder. In de nacht van maandag op dinsdag werd er met politiehelikopters gezocht. Of de zoektocht dinsdagavond lang doorgaat is „moeilijk te zeggen”, aldus de woordvoerder, omdat dat in het donker moeilijk is. „Achter de schermen” gaat de zoektocht wel door.

Het meisje heeft scoliose en loopt volgens de politie met „een bijzondere motoriek, wankel met de voeten naar buiten”. Zij heeft vanwege haar conditie 24 uur per dag zorg nodig. Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok, meldde het Amber Alert.