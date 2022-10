Geschorste Baudet zondert zich steeds verder af van rest Kamer

De kloof was al groot, maar Thierry Baudet blijkt steeds weer in staat zich nog verder af te zonderen van de Tweede Kamer. Dinsdag besloot een meerderheid van de Tweede Kamer dat de voorman van Forum voor Democratie (FVD) een week moet worden uitgesloten van debatten, omdat hij al een jaar weigert zijn nevenfuncties en -inkomsten op te geven.

De schorsing is het gevolg van een integriteitsonderzoek door een onafhankelijke, externe commissie. Het onderzoek werd dit voorjaar ingesteld na een anonieme klacht en richtte zich op de werkzaamheden van Baudet als uitgever van onder meer zijn eigen boeken. Deze functie en zijn inkomsten als bestuurder van zijn eigen bv heeft Baudet nooit in het daarvoor bedoelde register van de Tweede Kamer opgegeven, terwijl dat wel verplicht is. Hij werkte evenmin mee aan het onderzoek dat de onderzoekscommissie uitvoerde.

Ook Gideon van Meijeren en Freek Jansen, eveneens Tweede Kamerleden voor FVD, zitten in het stichtingsbestuur van de bv, net als het inmiddels tijdelijk aangetreden Tweede Kamerlid Ralf Dekker. Van Meijeren en Jansen kregen, ook op aanbeveling van de onafhankelijke commissie, een berisping van de Tweede Kamer voor het niet-vermelden van hun functie. Omdat Baudet na een vergelijkbare eerdere klacht al eens was berispt, raadde het college vanwege zijn „recidive” een schorsing van een week aan.

Transparant

Die eerdere klacht werd ingediend door Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht. „Wat mij betreft zou dit niet moeten gaan over de vraag: is dit nou zo’n goede bestraffing? Raakt dit hem wel?” zegt Van den Braak nu. „Het zou veel meer moeten gaan om de vraag: wáárom wil meneer Baudet niet zijn neveninkomsten openbaar maken? Wat heeft hij te verbergen? Dáár gaat het om. Waarom wil een Kamerlid niet transparant zijn?”

Lees ook dit opinieartikel van Bert van den Braak: De Kamer moet Baudet nu ook echt aanpakken

Het college bestaat pas anderhalf jaar en raadde niet eerder zo’n zware maatregel aan. Een meerderheid in de Tweede Kamer van 119 van de 150 leden schaarde zich dinsdag achter de schorsing, die woensdag ingaat – Baudet mag dan een week lang alleen stemmen, maar niet het woord voeren. Alleen vanuit de BBB en de Groep Van Haga werd tegen gestemd. De PVV en FVD zelf stemden niet mee: de twee fracties liepen uit protest weg.

De schorsing heeft Baudet niet op andere gedachten gebracht: hij is nog altijd niet van plan zijn functies en inkomsten te delen. De strafmaatregel noemde hij „een aanslag op de democratie”. „Het is een principekwestie”, zo zegt een woordvoerder van FVD. „Thierry vindt dat hij niet zomaar alles moet delen wat hij doet en laat buiten het Kamerlidmaatschap om. Met wie hij eet, met wie hij drinkt. Dit is ook zoiets.”

‘Kwaadaardige reptielen’

Maandag vestigde Baudet nog de aandacht op zich door uitspraken die hij deed in een interview. „Ik geloof dat we worden geregeerd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen”, zei Baudet in gesprek met de podcast Geopolitics & Empire. Daarmee verwees Baudet naar het complot-idee, bekend en berucht geworden door de Britse Holocaust-ontkenner David Icke, dat de mensheid wordt aangestuurd door als mensen vermomde reptielen.

Hoewel Baudet dinsdag over zijn reptielenuitspraak zei dat het „natuurlijk” een metafoor was voor de „gevoelloosheid” van politici en leiders, stond het hele interview bol van de onbewezen complot-ideeën. Zo herhaalde de FVD-leider zijn aantijging dat de aanslagen op 11 september 2001 in scène zijn gezet, en beweerde hij dat ook andere terroristische daden het werk zijn van overheden in plaats van terroristen. Hoewel hij zei „niet zoveel te weten van het occulte”, zag Baudet wel „een hoeveelheid symbolen” in de wereld die erop wijzen dat er van alles gebeurt dat niet toevallig kan zijn.

Lees ook: Het rommelen binnen FVD is nooit gestopt

Binnen of buiten de Tweede Kamer, procedures of inhoud: als er een rode draad is in het handelen van Baudet is het zijn weigering om te luisteren naar de geschreven en ongeschreven politieke regels, ongeacht de gevolgen. Toen medeoprichter Henk Otten probeerde Baudets toon te matigen, leidde dat tot een breuk in de partij. Toen andere FVD’ers hem vorig jaar opriepen te stoppen met vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog, deed hij er een schepje bovenop door méér oorlogvergelijkingen te maken – waarna ook zij uit de partij stapten.

Daarmee verdwenen ook de laatste matigende krachten uit de fractie, en heeft Baudet nog minder tegenwicht binnen zijn partij. Daar kunnen zijn provocerende toon en zijn weigering om zich iets van de rest aan te trekken eerder op waardering rekenen. „Je moet hem niet vragen door een hoepeltje te springen”, zegt Ralf Dekker. „Dat doet hij niet.”