‘Gemeente Amsterdam plaats moslims in verdachtenbankje’, zegt de Blauwe Moskee

Vrijwel gelijktijdig mislukten zondag twee steunacties voor lhbtiq+’ ers. Eerst weigerden Amsterdamse moskeeën een verklaring te ondertekenen tegen lhbtiq+-geweld. Daarna besloot Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü om vanwege zijn religie géén armband te dragen tegen discriminatie van onder anderen lhbtiq+’ers, zoals de KNVB wilde.

De weigeringen leiden tot veel discussie: over het nut van de steunacties, maar ook over de mate van tolerantie voor lhbtiq+'ers in de islamitische gemeenschap. Ten onrechte, zegt Nourdeen Wildeman. De IT-consultant is woordvoerder van de Blauwe Moskee in Amsterdam, die als eerste weigerde de verklaring te ondertekenen, gevolgd door de andere moskeeën. Volgens Wildeman heeft de weigering niets te maken met de inhoud van de verklaring. „Daar staan wij vierkant achter. Niet alleen de wet, ook ons geloof staat geweld tegen lhbti’ers niet toe. Als vanzelfsprekend!”

Waarom is het zo’n probleem je hier gezamenlijk tegen uit te spreken?

„Omdat de gemeente met die verklaring moslims in het verdachtenbankje plaatst. In de uitnodigingsbrief die we ontvingen van burgemeester Halsema staat dat wij met het ondertekenen van dit statement laten zien dat wij een positieve kracht vormen in de Amsterdamse samenleving. Toen ik dat las dacht ik: wat krijgen we nou? Moet ik naar het gemeentehuis om mijn handtekening te zetten tegen iets wat gewoon strafbaar is, om ermee te laten zien dat ik deug? Absurd. Daar doen wij niet aan mee.”

Volgens Halsema is de verklaring bedoeld voor álle religieuze organisaties, niet alleen islamitische.

„Dat is een rookgordijn. De gemeente schreef in een mail dat ze op een later moment ook andere religies erbij willen halen. Als dat echt de bedoeling is, waarom heeft ze dan alleen moskeeën opgeroepen zich te melden voor de ondertekening? Door alleen moskeeën uit te nodigen, maakt Halsema van ons de dadergroep die iets uit te leggen zou hebben.

„Dat wordt nog eens bevestigd in Halsema’s reactie op ons weigeren. Volgens Halsema was de verklaring een kans de vooroordelen over ons te bestrijden. Dus die verklaring was niet bedoeld als steun voor lhbti’ers, maar als marketingactie voor moskeeën? Moeten wij dit ondertekenen uit eigenbelang? Dat is toch bizar?”

Hebben moslims geen probleem met de acceptatie van homoseksualiteit?

„Dat is een andere vraag, die los staat van de vraag of je geweld mag plegen. Je moet gewoon met je fikken van iemand afblijven.

„Maar het klopt dat er moslims zijn die worstelen met homoseksuele gevoelens. Die mensen zijn er ook in onze moskee en kunnen hierover praten met de imam. Ook als iemand uit de kast zou willen komen, zouden wij hem helpen en blijft hij welkom. Dit betekent niet dat wij zeggen: het praktiseren van homoseksualiteit is in lijn met de islam. De islam stelt duidelijke kaders. Maar wij snappen dat dit voor mensen heel lastig kan zijn en zijn er om ze te ondersteunen.”

Ziet u geen relatie tussen de gebrekkige acceptatie en het lastig vallen van lhbti’ers?

„Die relatie kan er wel zijn. Als je een macho straatcultuur combineert met onvoldoende kennis van de religie – dat je alleen hebt gehoord dat homoseksualiteit niet mag – kan ik me voorstellen dat sommigen hun religie misbruiken om homo’s lastig te vallen. Absoluut onwenselijk. Punt is: wij dragen al uit dat je nooit mensen lastig moet vallen. Daarom gaan wij niet op commando een verklaring ondertekenen om te tonen dat we aan de ‘goede’ kant staan. Wij hopen dat dit ooit voor zich gaat spreken.”