De 27 lidstaten van de EU hadden in 2020 bij elkaar opgeteld een militaire begroting van 177 miljard euro. Volgens onderzoeksinstituut SIPRI bedroeg het Chinese militaire budget datzelfde jaar 220 miljard euro, het Amerikaanse was 680 miljard en Rusland besteedde 54 miljard, een derde van de EU-landen.

Dirk-Jan Stoppelenburg is een Zweeds-Nederlandse econoom en toezichthouder.

Een gezamenlijke militaire EU-begroting bestaat echter niet; de 177 miljard is de optelsom van 27 nationale militaire begrotingen. De EU herbergt een bonte verzameling van 27 nationale strijdkrachten, variërend van groot (Frankrijk), middelgroot (Nederland) tot klein (Bulgarije), elk in het trotse bezit van een eigen ministerie, legermacht, marine, luchtmacht, hoofdkwartier, officiersacademie etc.

Europa heeft voldoende geld en troepen, maar zijn strijdkrachten zijn een mozaïek van fragmentatie en duplicatie. Dientengevolge vindt er een verspilling van belastinggeld plaats in de orde van grootte van tientallen miljarden euro’s per jaar. Deze verbijsterende verspilling biedt verbijsterend grote mogelijkheden.

De reactie van het Westen ter ondersteuning van Oekraïne was snel, doortastend en sterk, maar de reactie van de EU ter verdediging van zichzelf is gevaarlijk afwezig. Verschillende landen, Duitsland bijvoorbeeld, hebben flinke verhogingen van de nationale militaire uitgaven aangekondigd, maar het fundamentele Europese probleem, duplicatie en fragmentatie, blijft voortbestaan. Ondanks de escalerende agressie en nucleaire bedreigingen van Rusland, de rinkelende alarmbel genaamd Trump en een afbrokkelende wereldorde, blijft elk van de EU-lidstaten star vasthouden aan zijn nationale strijdkrachten.

Versnippering defensiegelden

De EU-landen moeten één EU-defensiemacht vormen door hun huidige 27 strijdkrachten te fuseren. Zie het als een bedrijvenfusie, waar synergiën worden bereikt door dubbelingen te elimineren. Een militaire fusie zal grote financiële middelen vrijmaken voor de modernisering en versterking van de EU-defensiemacht.

De NAVO-landen hebben zich gecommitteerd aan militaire begrotingen van minstens 2 procent van het bbp. Dit is 300 miljard euro per jaar voor de EU met haar gezamenlijke bbp van 15 biljoen euro. Een buitensporige bijna-verdubbeling. Een capabele EU-defensie kan worden gefinancierd met de huidige begroting van 177 miljard euro; oftewel 1,2 procent van het EU-bbp. De EU moet echter de versnippering van deze defensiegelden radicaal uitbannen.

De Verenigde Staten zijn helaas een potentieel onbetrouwbare bondgenoot geworden. Waar de VS onder president Biden het voortouw nemen in de ondersteuning van Oekraïne, zou de Amerikaanse reactie heel anders geweest zijn onder Trump. Wij herinneren ons zijn kruiperigheid tegenover Poetin. Aangezien de nucleaire paraplu van de VS een hoeksteen is van de Europese veiligheidsdoctrine, vormt de potentiële onbeschikbaarheid van deze afschrikking een fundamentele bedreiging voor onze veiligheid.

Dit was geen discussiepunt in de jaren na de val van de Berlijnse muur, maar de wereldorde is sindsdien sterk veranderd. Rusland heeft zich opnieuw ontpopt tot een agressief gevaar, China is een militaire supermacht geworden, Noord-Korea bezit nucleaire langeafstandsraketten en een onrustbarend aantal voorheen democratische landen is afgegleden naar autocratische bestuursvormen. De EU staat voor veiligheidsuitdagingen van zodanige omvang dat een verenigd buitenlands beleid en een verenigde defensiemacht absoluut noodzakelijk zijn geworden.

Chauvinisme

De militaire industrie in de EU is evenzo versnipperd als de strijdkrachten. Nationale militaire uitgaven zijn veelal een chauvinistische aangelegenheid: Duitsland koopt Duitse tanks, Frankrijk koopt liever Franse tanks, Nederland koopt Nederlandse onderzeeërs en Zweden koopt liever Zweedse onderzeeërs. Door op zich kwalitatief goede, maar verschillende types van hetzelfde te ontwikkelen en kopen gaan enorme schaalvoordelen verloren. Een rapport van McKinsey concludeerde een significant Europees besparingspotentieel door gezamenlijke inkoop.

Een EU-defensiemacht moet uitgaan van een EU-veiligheidsmanifest, dat primair gericht is op verdediging. Namelijk verdediging tegen: 1. militair gelijkwaardige potentiële tegenstanders zoals Rusland en China, 2. militair niet-gelijkwaardige potentiële tegenstanders met een nucleaire capaciteit zoals Noord-Korea en Iran, en 3. regimes die EU-veiligheidsbelangen kunnen verstoren, zoals Servië en Syrië.

Vereist dit veiligheidsmanifest dat de EU een kernmacht wordt? Ja, de EU moet over een geloofwaardige nucleaire afschrikking beschikken. De nucleaire capaciteit van Frankrijk moet daarom worden overgedragen aan de EU.

De totstandkoming van een EU-defensiemacht betekent het einde van de Amerikaanse hegemonie over de NAVO, dat zou evolueren van een mono-polaire organisatie naar een duo-polaire organisatie en zou consolideren van dertig- naar zeven leden: de VS, de EU (inclusief Zweden en Finland) plus het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen, Turkije en IJsland.

Eén hoofdkwartier

De EU-defensiemacht zal één landmacht, één marine en één luchtmacht bezitten, bemand door beroepsmilitairen uit alle lidstaten. De EU-defensiemacht krijgt één hoofdkwartier. De officiersopleiding zal worden geconcentreerd tot drie grote EU Militaire Academies, één elk voor landmacht, luchtmacht en marine. Alle andere militaire academies sluiten.

Net als bij de Europese grens- en kustwacht Frontex moet de EU-defensiemacht zich ‘dubbel verantwoorden’: aan de Europese Raad en aan het Europees Parlement. De Europese Raad moet over mogelijke inzet van de EU-defensie beslissen, met een gekwalificeerde meerderheid, en een besluit zou door het Europese Parlement moeten worden geratificeerd alvorens het kan worden uitgevoerd.

Door Europese militaire integratie-initiatieven decennialang te saboteren, is de VS een obstakel gebleken in de totstandkoming van een EU-defensie. Het voornaamste Amerikaanse bezwaar is dat een EU-defensiemacht tot duplicatie binnen de NAVO zou leiden, wat de organisatie zou verzwakken. De ironie. De VS willen vooral hun dominante positie binnen de NAVO niet verliezen; een EU-defensiemacht betekent juist een versterking van de NAVO.

Volgens Eurobarometer ligt de steun van de Europese bevolking voor verregaande EU-defensieintegratie al decennialang vrij consistent rond een bemoedigende 70 procent en op dit moment zelfs op 81 procent.

De veiligheidsuitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd zijn formidabel. Het is daarom aan de Europese politieke leiders om visionair het voortouw te nemen, om de fusie van alle EU-defensiemachten te omarmen, en dit vooral snel te doen.