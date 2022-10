Fitnesstraining voor een lange carrière in het Indiase leger

Trainer Dashrath Khatana inspecteert het dozijn jongens dat zich in de ochtend heeft verzameld op een verdord grasveld aan de rand van Lala Kherli, in de Indiase deelstaat Haryana. Het is zondag, zijn pupillen rekenden eigenlijk op een vrije dag – zeker de helft van de tieners draagt slippers onder zijn sportbroek. Khatana (33), met een ongekreukte outfit en strak getrimde baard, houdt de armen achter zijn rug. „Deze extra training is heel belangrijk”, zegt hij met luide stem. „Niet verslappen tijdens de selectie. Ik heb jullie alles bijgebracht dat ik kon – jullie zouden klaar moeten zijn om voor India te vechten.”

De speelplaats van een kleine dorpsschool klinkt niet als de locatie waar de nieuwste lichting soldaten van een nationale legermacht tot wasdom komt. Toch trainen hier twintig tieners elke dag – hardlopen, opdrukken, gewichten heffen – in voorbereiding op de selectiedagen van de Indiase strijdkrachten. Een paar uur elke dag, zeker zes maanden lang. Coach Khatana stelde een programma voor ze op. Al tien jaar traint hij groepen jongens die willen opgaan voor dienst.

Militaire carrière

Lala Kherli ligt op het platteland. De school, waar de verf van de muren bladdert, is de enige onderwijsinstelling in de omgeving. De meeste inwoners zijn boeren; kinderen helpen hier mee in het oogstseizoen. Zo ook de jongens die zich bij Khatana melden. „Sterke jongens”, noemt hij hen. Ze zijn wel wat gewend. Hij moet ze wat discipline bijbrengen, maar aan motivatie ontbreekt het niet.

In heel India wagen jongeren, zeker die uit meer rurale gebieden, een kans om te worden gerekruteerd. Een militaire carrière is aanlokkelijk en biedt sociale status. In sommige families en kasten wordt een militaire loopbaan als een geboorterecht gezien dat overgaat van vader op zoon. Bovenal zijn er economische voordelen: een goed salaris, baanzekerheid en een pensioen, net als bij andere overheidsbanen, eveneens gewild.

Op de Indiase arbeidsmarkt is zulke financiële zekerheid moeilijk te vinden. Het overgrote deel van de Indiërs werkt in de informele economie. Het land kent een hoge werkloosheid: in augustus had 8 procent van de bevolking van ruim een miljard mensen geen werk. De overheid geldt als een van de weinige stabiele werkgevers.

Het Indiase leger verschaft 1,4 miljoen mensen werk, van wie er jaarlijks ongeveer 60.000 met pensioen gaan. In het totale budget voor de organisatie, zo’n 70 miljard dollar, gaat meer dan de helft naar salarissen en pensioenen. Die kosten zitten modernisering van arsenalen en de professionalisering van manschappen in de weg, vinden critici. Analisten wijzen op het budget van China, waarmee India op gespannen voet staat: het machtige buurland spendeert nog geen derde van het defensiebudget aan personeel.

Hervorming

De Indiase regering van premier Narendra Modi kondigde in juni een vergaande hervorming aan voor de personeelssamenstelling van het leger. Voortaan selecteert de krijgsmacht via het zogeheten Agnipath-programma, een ‘vuurdoop’. Rekruten, tussen de 17 en 21 jaar oud, gaan in dienst voor vier jaar, waarna alleen de beste 25 procent in aanmerking komt voor een langere militaire loopbaan. Pensioen en sociale uitkeringen zijn geen zekerheid meer. Wie die de top niet haalt zal elders een baan moeten zoeken.

De aanwas van rekruten stond bijna drie jaar stil, door de coronacrisis. Jongeren die in 2020 en 2021 de geschikte leeftijd bereikten, trainden stug door, op eigen gelegenheid. Maar sinds de intrede van ‘Agnipath’ vallen veel aspiranten alsnog buiten de criteria, tot hun grote verontwaardiging. In meerdere deelstaten gingen jongeren, woedend over hun verloren toekomstperspectief, de straat op. De aanhoudende protesten werden op sommige plaatsen zo heftig dat een legerbaas tijdens een persconferentie de jongeren er op barse toon aan herinnerde dat discipline een vereiste is in de krijgsmacht.

Betere omstandigheden voor de familie en het salaris zijn de belangrijkste drijfveren om een militaire loopbaan na te streven

Het debat over het nut van de Agnipath-ingreep is nog steeds niet verstomd. Experts onderschrijven dat drastisch gesneden moest worden in het personeelsbestand, maar betwijfelen of de ‘verjonging’ en de snelle doorstroom van nieuwe rekruten het Indiase leger ook beter zullen maken. Volgens analisten moet de krijgsmacht professioneler worden, en uitgerust met nieuwe technologieën. In de verkorte basistraining, niet achttien maanden maar slechts zes, zou onvoldoende expertise worden opgebouwd onder de jongeren. Bevelhebbers voorzien een lastige samenwerking tussen het oude cohort in dienst en de agniveers die via het nieuwe programma worden aangenomen.

Schriftelijke schooltoets

De eerste Agnipath-selectie vond in september plaats: 46.000 rekruten doorliepen een fitnesstest en een medische keuring, een schriftelijke schooltoets volgt nog. Uit de groep van twintig die coach Khatana dit jaar trainde in Lala Kherli, haalden achttien die laatste ronde. De uithoudingstest was een eitje voor hen. Een van de tieners springt blasé naar de bovenste lat van een speeltoestel, trekt zichzelf enkele malen op, en ploft terug op de grond. „Kunnen we drómen.”

Voor deze aspiranten blijft het salaris een belangrijke reden om zich te melden voor het leger, zelfs als ze daar straks maar kort van kunnen profiteren. „Elke mogelijkheid om de omstandigheden van mijn familie te verbeteren, is er een”, klinkt het. En het dorp kent een lange legertraditie. Achter de school staan een paar riante huizen die generaals lieten bouwen voor familieleden.

De jongens zeggen geen moeite te hebben met de vernieuwde opleidingsstructuur. Als een kandidaat oppert dat ze „er tenminste de beste nieuwe wapens voor terugkrijgen” omdat het budget beter wordt besteed, knikken zijn jaargenoten instemmend. En sowieso willen ze „bij de commando’s, die worden toch niet weggestuurd”.

Coach Khatana breekt in: „Zelfs als deze jongens na vier jaar het leger uit moeten, hebben zij in die tijd geleerd India te verdedigen. Er kan later altijd een beroep op hen worden gedaan. Zij zullen paraat blijven, welke andere baan ze ook krijgen.”

Zelf sportte de trainer lang op topniveau, maar diende nooit in het leger, vertelt hij met spijt – hij werd bij de medische keuring te klein bevonden. „Door deze jongens te trainen en te zorgen dat zij de selectie wel halen, kan ik óók nog mijn land dienen.” Als om zijn punt kracht bij te zetten, draait hij abrupt om – gesprek voorbij, de training gaat beginnen. In een dubbele rij marcheren de jongens naar het midden van het veld voor de warming-up.

Zorgen over reïntegratie

De regering verwacht dat het leger ook na de invoering van Agnipath op dergelijke opofferingsbereidheid kan rekenen. Maar Sushant Singh, die zelf twee decennia in het leger diende en nu analist is bij het Centre for Policy Research in New Delhi, vreest dat er competitie ontstaat tussen militairen omdat ze per se in dienst willen blijven – en dat zal de moraal schaden.

Waar veel analisten wijzen op de verbeterde slagkracht van de krijgsmacht, maakt Singh zich zorgen over de maatschappelijke impact van de hervorming. „Wat gaat er nu echt gebeuren met de jongens die na vier jaar het leger moeten verlaten?” Hij wijst daarbij op de huidige moeizame banenmarkt. „Tienduizenden jongemannen, getraind in geweld, komen terug in de maatschappij. Ik maak mij zorgen over hun reïntegratie, want deze jongens verliezen status. Ze zullen gefrustreerd raken. Het is gevaarlijk om zo’n groep in de populatie te hebben, die opgezweept kan worden om agressief te reageren op problemen.”

Singh vreest dat zo een „gemilitariseerde” samenleving ontstaat in plaats van een sterk leger dat beter is voorbereid op dreigingen van buitenaf. Maar het is afwachten, erkent hij. Agnipath heeft in ieder geval vier jaar de tijd om uit te kristalliseren.