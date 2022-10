Europees Parlement keurt jaarrekening kustwacht Frontex af wegens mensenrechtenschendingen

Het Europees Parlement heeft dinsdag de jaarrekening van de Europese kust- en grenswacht Frontex over 2020 afgekeurd, omdat het agentschap de mensenrechten niet voldoende beschermt. Europarlementariërs bekritiseren „het omvangrijk en serieuze wangedrag” onder de vorige directeur Fabrice Leggeri die eind april dit jaar opstapte.

Volgens het parlement heeft het agentschap „fundamentele rechten van migranten en asielzoekers” niet beschermd en was het tussen maart 2020 en september 2021 betrokken bij minstens 957 illegale push-backs – waarbij migrantenboten worden teruggeduwd over de zeegrens. Ook spreken Europarlementariërs grote zorgen uit over de zeventien meldingen van seksueel wangedrag in 2020 en de zelfmoord van een van de medewerkers in verband daarmee.

Lees ook: Vondst van 92 naakte vluchtelingen nieuw dieptepunt in Grieks-Turkse migratieruzie

De afkeuring van de jaarrekening heeft geen directe gevolgen voor het huidige budget van de organisatie, maar moet volgens PvdA-Europarlementariër Lara Wolters worden gezien als een motie van wantrouwen. „Ondanks het vertrek van Leggeri heeft Frontex de zaken nog steeds niet op orde”, zegt het lid van de begrotingscontrolecommissie tegen persbureau ANP.

Het Europarlement is vooral kritisch over de betrokkenheid van Frontex-personeel bij push-backs van asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije en het wegjagen van mensen die via de Balkan de Europese Unie in proberen te komen.

Vernietigend rapport fraudebestrijder OLAF

Vorige week publiceerde de Europese fraudewaakhond OLAF een vernietigend rapport over de grensbewakingsdienst. Daarin staat volgens Euronews dat Frontex herhaaldelijk getuige is geweest van mensenrechtenschendingen, niet ingreep en er ook nog eens alles aan deed die voor de buitenwereld te verdoezelen. Medewerkers die protesteerden tegen het terugduwen van migranten door de Griekse kustwacht kregen te maken met vernederingen en ernstige intimidatie door hun leidinggevenden.

„Het bewijs dat Frontex onvoldoende toezicht houdt op de bescherming van mensenrechten aan de grens, blijft zich opstapelen”, zegt Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks daarover tegen ANP. „Met het afkeuren van de jaarrekening maakt het parlement duidelijk dat de problemen nog niet opgelost zijn.”

Bij Rotterdam The Hague Airport was dinsdagmiddag een lawaaiprotest van zo’n vijftien actievoerders van Stop the War on Migrants tijdens een conferentie van Frontex. Zij eisen opheffing van de organisatie en een humaner grens- en bewakingsbeleid.

Frontex heeft in 2022 een begroting van 754 miljoen euro en is daarmee verreweg het grootste agentschap van de Europese Unie.