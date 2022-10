Er staan weer mensen met gele hesjes in de straten van Parijs

Het is niet zo dat de hele stad op haar kop staat. Maar wie deze dinsdag een rondje door Parijs maakt, kan niet missen dat er iets broeit op deze dag van algemene staking in Frankrijk.

Kleine aanwijzingen zijn te vinden op het opvallend rustige Gare du Nord, vanwaar een deel van de treinen en metro’s niet rijdt en vrijwel alle binnenkomende voertuigen vertraging hebben. Of bij het Avia-tankstation aan de drukke Boulevard de la Chapelle, waar een rij dieselauto’s staat te wachten om te tanken – de benzine is al op. Bij de middelbare school La Martine versperren zo’n zestig scholieren de toegang tot hun lycée, als steun aan hun stakende leraren. In een megafoon zingen ze protestliedjes als ‘On est là’ – bekend van de Gele Hesjes-protesten.

Bij het Place d’Italie, in het zuiden van de stad, broeit het aanzienlijk luider. Daar zijn dinsdagmiddag enkele duizenden mensen bijeen gekomen om in de walm van merguez-worstjes en onder begeleiding van getrommel, schelle fluitjes en muziek een mars lopen tot aan Les Invalides. Bij de door vakbonden georganiseerde optocht wordt gedemonstreerd voor hogere lonen en voor de bescherming van het recht op staken. Dat laatste zou worden bedreigd door de regering, omdat zij stakende raffinaderijmedewerkers de afgelopen weken gedwongen aan het werk zette.

Tenminste, dat is de theorie. In praktijk blijken veel demonstranten ergens anders voor te zijn gekomen. Zo loopt tussen de vele vlaggen en hesjes van de deelnemende vakbonden, een lhbti-belangenvereniging die opkomt voor de rechten van niet-heteroseksuelen. Een groep ongedocumenteerde migranten heeft de gelegenheid aangegrepen om papieren te eisen. En een aantal mensen roept vandaag op tot een Frexit of tegen coronavaccinaties. Afgelopen zondag werd er ook al door zo’n 30.000 mensen gedemonstreerd in een door linkse partijen georganiseerde ‘Mars tegen het Dure Leven’.

Angst voor herhaling

De veelvoud aan eisen en aangestipte problemen doet denken aan de Gele Hesjes-protesten die Frankrijk in 2018 en 2019 in zijn greep hielden, waarbij honderdduizenden mensen zich uitspraken tegen talloze verschillende en soms tegenstrijdige zaken. De ondertoon, net als deze dinsdag, was vaak de te grote kloof tussen arm en rijk. De herinnering aan deze protesten en de angst voor herhaling is politiek Parijs springlevend. Naasten van de president spreken in Franse media hun zorgen uit over het verspreiden van de onrust en een mogelijk „begin van een nieuwe Gele Hesjes-beweging”.

Waar aandeelhouders van grote bedrijven hun zakken vullen, zitten gewone werknemers zoals ik in de misère

De 56-jarige Isabelle Loriod heeft zo’n beladen hesje aan, waarop ze met rode stift haar eisen heeft geschreven: een hoger loon, eerder met pensioen, een week langer vakantie. „Ik demonstreer al jaren met dit vestje en ben hier vandaag weer omdat de balans in dit land zoek is”, vertelt ze in de buurt van het Place d’Italie, waar ze met een vriendin naartoe kwam. Loriod maakt zich zorgen over de verdeling van rijkdom in Frankrijk. „Waar aandeelhouders van grote bedrijven hun zakken vullen, zitten gewone werknemers zoals ik in de misère”.

Loriod werkt bij een aannemersbedrijf en heeft vandaag haar werk gestaakt om naar de demonstratie te komen. Ook in het openbaar vervoer, kerncentrales, de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de ouderenzorg hebben Fransen het werk neergelegd. Maar hoewel de vakbonden hebben opgeroepen tot een landsbrede staking, is daarvan geen sprake. Zo heeft volgens vakbond CGT bij spoorwegbedrijf SNCF zo’n 30 procent van de werknemers het werk neergelegd. Op middelbare scholen staakt een op de vijf leraren.

Loriod was van haar collega’s zelfs de enige. „Ik heb erover gesproken met mijn collega’s, maar zelfs degenen die dezelfde overtuigingen hebben als ik, weigerden te staken.” Hoewel ze voorstander is van een grotere mouvement social, zoals bij de Gele Hesjes, ziet ze dit daarom niet snel gebeuren. „Als ik hen niet eens kan overhalen...”, zegt ze met een opgetrokken wenkbrauw.

Ook in Marseille demonstreerden Fransen voor hogere lonen. Foto Daniel Cole/AP

Artikel 49.3

Ook andere demonstranten zeggen niet te verwachten dat het land gauw weer plat komt te liggen. Zo stelt de 18-jarige Raphaël Rosat – lang haar, zwartgelakte nagels, sigaretje – dat hij verwacht dat het aantal betogingen de komende weken weer zal afnemen, nu de herfst en winter in aankomst zijn. „Maar zolang de problemen niet worden aangepakt, zal de onvrede blijven sluimeren”, voegt hij omineus toe. „Op termijn zou het wel kunnen exploderen.” Iets na vieren ontstonden dinsdag de eerste opstootjes tussen een aantal demonstranten en de politie, die in groten getale aanwezig was.

Deze week wordt een test. Verwacht wordt dat de regering woensdag zal besluiten met een beroep op het zogenoemde artikel 49.3 het parlement te passeren om de door de oppositie bekritiseerde begroting voor 2023 doorgevoerd te krijgen. „Dat zou olie op het vuur kunnen gooien, omdat ze daarmee weer zouden laten zien dat ze niet naar het volk luisteren”, zegt Rosat. Ook bij de demonstratie bij het Place d’Italie lopen demonstranten rond die zich tegen dit plan keren. Zo houdt een oudere man een bord omhoog met de tekst „49.3 is walgelijk”.

Loriod zou graag zien dat de demonstraties weer aanzwellen. „Ik zie het als mijn plicht om hier te zijn.” En het is ook wel gezellig om iedereen weer te zien, zegt ze, wijzend naar andere in gele hesjes gestoken betogers.