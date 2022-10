Eerste Kamervoorzitter ontneemt PVV-fractievoorzitter het woord

PVV-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Marjolein Faber mag deze hele dinsdag niet meer het woord voeren in de Algemene Politieke Beschouwingen. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn kwam tot dat besluit nadat Faber had gezegd dat ze wilde weten of „de vijfde colonne achter de regeringstafel” zit.

Tegenover Faber, in het kabinetsvak, zaten premier Mark Rutte (VVD), de vicepremiers Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) en minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA). De Eerste Kamer vergadert over de Miljoenennota, net als de Tweede Kamer al in september heeft gedaan. Voorzitter Bruijn had al vóór het debat laten weten dat ze moesten letten op hun taalgebruik. Al bij de eerste interrupties van Faber greep hij in.

Hoofdelijke stemming

De PVV’er had tegen Paul Rosenmöller (GroenLinks) gezegd dat hij „uit zijn nek kletst” – Bruijn waarschuwde voor „een hellend vlak”. Vlak voordat hij Faber het woord ontnam, had Bruijn het debat al een keer stilgelegd. Faber had toen het woord „brabbelen” gebruikt over minister van Financiën Sigrid Kaag en dat vond Bruijn onacceptabel. Hij was ook al geïrriteerd omdat ze over vertrekkend bestuursvoorzitter van Schiphol Dick Benschop begon en eveneens toen Faber premier Rutte (VVD) „Rutte” noemde zonder diens functie te gebruiken.

De PVV vroeg om een hoofdelijke stemming over een ordevoorstel, namelijk: dat Faber haar inbreng mocht afmaken. Dat idee werd verworpen door zestig senatoren, tien stemden vóór.

