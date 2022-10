Eerste Kamer stemt tegen uitbreiding taakstrafverbod

De Eerste Kamer heeft deze dinsdag tegen het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het taakstrafverbod gestemd. 35 Eerste Kamerleden stemden vóór de uitbreiding van het taakstrafverbod en 37 stemden tegen. Dat betekent dat rechters bij geweldsmisdrijven tegen agenten, ambulancepersoneel of brandweerlieden nog steeds een taakstraf mogen opleggen.

In 2020 stuurden de toenmalige ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Daarmee kwamen ze grotendeels tegemoet aan een motie die was ingediend door de Tweede Kamerleden Lilian Helder (PVV), Foort van Oosten (VVD) en Chris van Dam (CDA). Bij de aankondiging van het wetsvoorstel, in 2019, schreef Dekker in een Kamerbrief geweld tegen hulpverleners „onacceptabel” te vinden.

In februari stemde een meerderheid van de Tweede Kamer vóór het wetsvoorstel: Krol, 50Plus, VVD, SGP, CDA, PVV en FVD. In de Eerste Kamer stemde 50Plus juist tegen het voorstel. Eerste Kamerlid voor 50Plus Martine Baay-Timmerman gaf daarvoor als verklaring dat zowel de Raad van State als de Raad voor de rechtspraak de invoering van het wetsvoorstel heeft ontraden.

